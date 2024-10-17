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三星前社長陳大濟：台積電被尊為護國神山 三星卻枷鎖太多

2024/10/17 17:07

三星電子前社長陳大濟認為，台灣社會對台積電的態度，與韓國民眾對三星的要求有很大差別。（路透）三星電子前社長陳大濟認為，台灣社會對台積電的態度，與韓國民眾對三星的要求有很大差別。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕三星電子陷入危機引發韓國社會高度關注。前三星電子社長陳大濟認為，除了組織文化漸趨官僚化與鬆懈之外，社會態度也是三星漸失競爭力的原因之一。他說，台積電在台灣甚至被稱為「護國神山」，台灣民眾向台積電表達喜愛，但在韓國，三星動輒得咎，只要達不到期待，就成為譴責的對象。

南韓朝鮮日報報導，陳大濟主導了全球第一個16MB、256MB DRAM的開發，也是1993年讓三星電子成為全球半導體龍頭的主要推手。

他說，韓國社會已給三星電子戴上太多枷鎖，台積電在台灣被尊為「護國神山」，台灣全民力挺台積電，政府或社會不要求企業承擔社會責任，他們也沒有工會；但在韓國，對三星的期待和要求太多，如果達不到期待，就會成為譴責對象。

他也認為，要三星在代工業務也拿第一，太過勉強。他說，「如果存儲器做得很好，尖端代工也都做得很好，誰會袖手旁觀？他們不會容忍一個企業走向壟斷體制。最好分割或放棄（代工業務）」。

他補充，代工市場全球規模1000億美元，其中台積電囊括60%，以後封裝等後端製程會變得龐大，三星「不用花費心力去搞代工」。

對於各國以天文數字補貼扶植半導體產業，他說，三星並不是因為沒有錢而不能工作，不需要給三星補貼，有稅制優惠就夠了。美國沒有半導體產業，所以才發放補貼，還不如為了確保半導體人才而盡全力增加工科大學生。

他提到，三星前會長李健熙曾說，第一是技術、第二是技術，第三還是技術，但在李健熙之後，掌舵三星的人就不再是技術人員了。英特爾開始鬆懈也是在2000年代初，技術出身的葛洛夫離開，財務菁英長期擔任執行長之後。

陳大濟說，1993年三星電子成為半導體龍頭，當時會議上討論熱烈，深度溝通，「一旦下了結論，就心無旁鶩推進，即使失敗了，也沒有人追究責任，但現在呢？沒有了那種激烈的會議文化、訊息共享的氛圍和推動力，換言之，就是官僚化了」。

對於韓國政府，他說，不要干預就行了，政府也幫不上什麼忙。如果季度獲利9兆韓元，是賺了很多錢了。因為營造了彷彿有危機的社會氛圍，三星電子的市值才止步於300兆至400兆韓元，若是美國企業，市值可能已達到2倍以上了。

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