遭立委質疑低薪使用承攬人力，何佩珊坦承「勞動部是非典大戶」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為解決國內缺工問題，勞動部以政策試圖降低非典型就業人力，但立委今日以數據質疑，政府機關近6年使用的承攬人力成長19%，勞動部更大增47%，批評勞動部一邊說要降低非典勞動，一邊卻大量進用承攬人力，面對立委質疑，勞動部長何佩珊坦言，「勞動部是非典（非典型勞動）大戶」。

勞動部長何佩珊今（17）日至立院衛環委員會，針對「如何提升移工問題諮詢與申訴處理效能」及「如何有效提升國內薪資水準」進行業務報告。多位立委均關注國人的低薪問題。

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立委陳菁徽指出，國內非典型勞動者已突破80萬人，根據勞動部編列的114年預算，承攬人力高達2934人、預算增加9000多萬。她質疑，政府4年投入160億元協助非典勞工轉正職，但勞動部卻多編9000多萬預算增加承攬人力，是一邊說要降低非典勞動，一邊又使用更多非典人力。

立委林淑芬也質疑，政府先前喊出2021年起「派遣歸零」，導致公部門勞務承攬人數變多，從2018年到2023年第4季，行政院所屬機關承攬人力成長19%，但勞動部的增幅卻高達47%。

對此，勞長何佩珊坦言，「我們是非典大戶」，但何佩珊解釋，因政府控管正職員額限制，卡在正式員額預算，勞動部只能大量進用承攬人力，未來將持續向行政院反映，同時也承諾會改善承攬員工的勞動條件。

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