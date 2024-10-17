明年3/24前設籍才適用自用住宅稅率！竹縣寄發3.6萬設籍輔導通知書

民眾必須在2025年3月24日前向房屋所在地戶政機關辦理戶籍遷入，才可續按自住用稅率1.2%課徵房屋稅。新竹縣政府稅務局近日寄發近3萬6千份設籍輔導通知書。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應房屋稅新制，自住住家用房屋增訂「辦竣戶籍登記」的要件，民眾必須在2025年3月24日前向房屋所在地戶政機關辦理戶籍遷入，才可續按自住用稅率1.2%課徵房屋稅。為避免民眾未注意規定而影響權益，新竹縣政府稅務局近日寄發近3萬6千份設籍輔導通知書，民眾接獲後紛紛致電或臨櫃洽詢，造成稅務局湧現人潮，電話忙線不易接通。

新竹縣政府稅務局說明，因應房屋稅新制實施，自住住家用房屋增訂「辦竣戶籍登記」的要件，在實施新制初期，為避免民眾未注意規定而影響權益，該局針對轄內2萬5700位持有3戶以內自住用房屋，且尚未辦竣戶籍登記的納稅人，寄發設籍輔導通知書，提醒民眾必須在明（2025）年3月24日前向房屋所在地戶政機關辦理戶籍遷入，才可續按自住用稅率1.2%課徵房屋稅。

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稅務局針對房屋所有權人本人、配偶及未成年子女持有之全國自住房屋資料，均歸戶列示於通知書，並載明房屋所在地房屋稅承辦人員姓名電話，方便民眾電話查詢。連同前次寄發的「單一自住輔導通知書」，總共寄發近3萬6千份通知書。

民眾接獲後紛紛致電或臨櫃洽詢，造成稅務局湧現人潮，電話忙線不易接通，稅務局建議民眾稍後或擇日再洽詢，也可留下連絡資訊，該局會儘速逐一回復，請民眾耐心等侯。

稅務局提醒民眾記得在2025年3月24日前將本人、配偶或直系親屬任一人的戶籍遷入，稅務局將依戶政資料逕行核定續按自住稅率1.2%課徵房屋稅，無須再向稅務局申報；屆期未完成戶籍登記的自住房屋，2025年期房屋稅將改按非自住住家用稅率2.6%至4.8%課徵房屋稅。#

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