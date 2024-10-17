按指紋、刷臉就可完成信用卡交易驗證！聯邦銀率先導入最新防盜刷機制

聯邦銀率先導入聯卡中心最新防盜刷機制。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為提升網路交易安全，聯合信用卡處理中心（聯卡中心）規劃在現行以OTP（One-Time Password）密碼進行安全認證外，將該中心的FIDO（Fast Identity Online）平台與銀行的 FIDO機制介接，持卡人未來只要在手機上「按指紋」、「刷臉」就可完成信用卡交易驗證，無需再擔心OTP密碼外洩遭盜刷，該機制由聯邦銀行率先導入，預計明年第1季上線。

聯卡中心指出，目前民眾進行網路交易，發卡行都會以簡訊寄發OTP（One-Time Password）密碼，持卡人比對金額等資訊後，輸入OTP密碼完成交易，但不時有民眾因誤信詐騙簡訊或詐騙郵件，OTP遭盜，進而被盜刷。

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聯卡中心表示，考量持卡人消費行為在疫情後大幅改變，網購、外送等線上非面對面交易量大幅提升，為整合網銀等各類認證，各銀行紛紛導入FIDO身分認證以提升交易安全，聯卡中心也以「區塊鏈身分識別系統及區塊鏈身分識別方法」取得發明專利，建制「聯卡中心FIDO區塊鏈平臺」。

聯卡中心表示，該中心的「FIDO區塊鏈平臺」若與銀行的FIDO身分認證系統介接，就可在持卡人進行網購交易時，將原本的OTP密碼認證，改以銀行的指紋、臉部辨識等方式認證，通過認證的資訊回傳聯卡中心，即可完成交易授權。

聯邦銀行是第一家決定使用「聯卡中心ACS平臺導入FIDO機制」的金融機構，預計明年第1季上線。聯邦銀指出，該機制新增以持卡人行動設備支援的臉部辨識、指紋等「生物識別機制」進行身分驗，屆時持卡人無需再以OTP密碼身分驗證，即使人在國外，只要有網路WiFi，也可收到app推播完成交易．預期將可大幅降低盜刷風險。

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