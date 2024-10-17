「京華廣場」聯貸被要求提前還款 中石化陳瑞隆：有能力調度資金

中石化與鼎越開發一同舉行記者會，中石化董事長陳瑞隆表示，與銀行團協商過程良好，有能力調度資金。（記者田裕華攝）

〔記者張慧雯、徐義平／台北報導〕近期「京華廣場」開發案引起外界關注，以及媒體熱烈報導，對於聯貸銀行團要求鼎越開發提前還款，中石化董事長陳瑞隆指出，已經與銀行團進行協商，主要是以當初簽訂的合約作為協商基礎，目前協商過程良好，並強調作為連帶保證人的中石化絕對有能力調度資金。

停工要看主管機關決定

不過，因為協商結果還在進行中，一旦有結果，便會依據法規發布重大訊息，至於，京華廣場是否停工一事，陳瑞隆解釋，停工的主因是因台北地院同意北檢扣押京華廣場土地，但中石化在14日收到裁定書之後便提出抗告，希望法院能夠明察秋毫，儘快解除扣押，恢復中石化應有的權利。至於，該開發案是否會停工，則要看主管機關的決定與命令。

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對於外界好奇中石化的財務現況，中石化總經理陳穎俊指出，第2季中石化合併資產有1458億元、負債金額約662億元，負債比約45%。而存貨部分，整體總額有499億元，不過，可分為兩大項，一是石化產業存貨、約31億元，占比約6.2%，另一項則是土地存貨，金額約468億元，其中包括京華廣場開發案土地、約372億元，還有買進30%容積移轉金額44億元，以及目前開發案各項工程、開發費用、約52億元

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