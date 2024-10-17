AI帶動！台積電Q4營收季增12.76％ 全年營收年增近3成

受惠於AI浪潮，台積電業績亮眼。（法新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（17）日召開線上法說會，受惠AI需求強勁，展望第四季，預估營收以美元計算為261億至269億元之間，季增11.06%至14.46%，以中位數估約季增12.76%，毛利率將達57%-59%，營業利益率為46.5%-48.5%，有機會續較上季走高，營收與獲利將續創新高，全年營收以美元計約年增近3成，較上季預估24%-26%再度上修。

台積電第四季以1美元兑換新台幣32元的匯率為假設基準，營收換算新台幣為8352億元到8608億元，營收將續超越上季7596.9億元，約季增9.93%至13.3%。毛利率將達57%-59%，營業利益率為46.5%-48.5%，以中位數來看，毛利率58%超越上季，營業利益率47.5%則持平。

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台積電董事長暨總裁魏哲家表示，客戶對AI需求穩健，帶動先進製程3、5奈米產能利用率提高，AI GPU、加速晶片、CPU相關AI貢獻營收將較去年成長三倍，今年AI估計將佔總營收的14-16%，全年營收以美元計約年成長近3成。

台積電財務長黃仁昭表示，受惠於智慧型手機和AI相關應用對3奈米 、5奈米技術的強勁需求，帶動業績創新高。第四季預期業績將繼續得益於市場對先進製程技術的強勁需求。

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