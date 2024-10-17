大立光Q3每股盈餘49.67元 兩年來最佳

大立光Q3每股盈餘49.67元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日將舉辦線上法說會，先公告第3季財報。其中，第3季單季毛利率50.2%，維持在5字頭，稅後淨利66.29億元，每股稅後盈餘（EPS）49.67元，獲利為2022年來同期新高、也是8季來最佳。

大立光第3季營收189.49億元，季增72%、年增39%，單季毛利率50.2%，季增1.7個百分點、年增1.3個百分點，稅後淨利66.29億元，季增47.4%、年增11.4%，每股稅後盈餘49.67元，為兩年來高點。

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第3季單季鏡頭出貨種類以1000萬畫素佔比60%至70%最高，2000萬畫素以上產品佔比10%至20%，800萬畫素產品佔比在0至10%，其他產品則佔20%至30%。

大立光前3季累計營收412.48億元、年增33%，毛利率49.4%，雖未能站上5字頭，但年增3個百分點，稅後淨利172.39億元、年增達33%，每股盈餘129.16元。

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