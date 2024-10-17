壽險業前9月保費收入逾1.7兆 新契約保費年增13.1％

壽險公會公布1~9月壽險業總保費收入，加計負債達1兆7391億元。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕壽險公會公布1~9月壽險業總保費收入，加計負債達1兆7391.83億元，較去年同期1兆6157.62億元增加7.6%。其中初年度保費收入5832.87億元，較去年同期5158億元增加13.1%；續年度保費收入1兆1558.96億元，較去年同期1兆999.62億元增加5.1%。

依國際財務報導準則第4號保險合約之規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。

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壽險公會表示，1-9月初年度保費收入加計負債5832.87億元，其中傳統型初年度保費收入為3566.32億元，佔全險初年度保費收入的61.14%；投資型則為2266.56億元，佔38.9%，傳統型保費收入維持大於投資型保費收入。

壽險公會分析，今年1-9月傳統型壽險初年度保費收入3566.32億元，較去年同期3056.50億元增加16.7%，可能與部分會員公司陸續推出分紅保單，帶動傳統型壽險及相關商品的銷售有關。

此外，傳統型年金險初年度保費收入加計負債35.1億元，較去年同期60.13億元，減少41.6%，壽險公會認為，可能與部分會員公司配合逐步接軌IFRS17，變更傳統型年金商品銷售策略有關。

不過，整體而言，由於傳統型年金險基期較低，今年1-9月傳統型壽險初年度保費收入增加的影響，大於傳統型年金險初年度保費收入減少的影響，因此，整體傳統型保險商品初年度保費收入仍較去年同期增加。

在投資型保險商品部分，投資型壽險初年度保費收入加計負債846.33億元，較去年同期719.68億元增加17.6%；投資型年金險初年度保費收入加計負債1420.23億元，較去年同期1381.82億元增加2.8%。

壽險公會表示，整體而言，可能與部分會員公司陸續推出投資型年金新商品，帶動投資型年金險及相關商品的銷售有關，因此，整體投資型保險商品初年度保費收入加計負債較去年同期增加。

此外，1-9月的初年度保費收入加計負債5832.87億元，其中各通路業績以壽險公司本身行銷體系2499.85億元，佔42.86%為最多；銀行經代保代通路2260.81億元佔38.76%；傳統保險經紀人、保險代理人僅1072.22億元，佔18.38%。

在個人壽險的部分，銀行經代保代通路的保費收入加計負債達1688.58億元，較壽險公司本身銷售體系的1051.99億元為多；但在個人健康保險與傷害保險，仍以壽險業自己銷售為主力。

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