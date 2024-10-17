飆新高！台積電Q3每股獲利12.54元 （資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（17）日召開線上法說會並公佈2024年第3季財報，稅後純益約新台幣3252.6億元，單季獲利首破3千億元大關，平均每天賺逾36億元，季增31.2%、年增54.2%，毛利率達57.8%，營業利益率為 47.5%，雙率皆超標，每股盈餘為達12.54元，創單季獲利新高。

台積電第3季合併營收約新台幣7596.9億元， 以美元計為235億元，季增12.9%、年增36%，超越財測232億元高標。毛利率達57.8%，季增4.6個百分點、年增3.5個百分點，創近７季以來新高，營業利益率為47.5%，季增5個百分點、年增5.8個百分點、雙率皆超越財測55.5%、44.5%高標，稅後純益率則為42.8%。

請繼續往下閱讀...

3奈米製程出貨佔第3季晶圓銷售金額的20%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的32%，7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 17%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 69%，較上季的67%為高。

台積電今年前三季營收累計為2兆258億元、年增31.9%，毛利率 54.9%，與去年同期持平，營業利益率44.2%，年增1.2個百分點，稅後純益7985.9億元，年增33.1%，賺逾３個股本，稅後純益率39.4%，年增0.4個百分點，每股稅後盈餘30.8元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法