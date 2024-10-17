晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

飆新高！台積電Q3每股獲利12.54元

2024/10/17 14:01

飆新高！台積電Q3每股獲利12.54元 （資料照）飆新高！台積電Q3每股獲利12.54元 （資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（17）日召開線上法說會並公佈2024年第3季財報，稅後純益約新台幣3252.6億元，單季獲利首破3千億元大關，平均每天賺逾36億元，季增31.2%、年增54.2%，毛利率達57.8%，營業利益率為 47.5%，雙率皆超標，每股盈餘為達12.54元，創單季獲利新高。

台積電第3季合併營收約新台幣7596.9億元， 以美元計為235億元，季增12.9%、年增36%，超越財測232億元高標。毛利率達57.8%，季增4.6個百分點、年增3.5個百分點，創近７季以來新高，營業利益率為47.5%，季增5個百分點、年增5.8個百分點、雙率皆超越財測55.5%、44.5%高標，稅後純益率則為42.8%。

3奈米製程出貨佔第3季晶圓銷售金額的20%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的32%，7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 17%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 69%，較上季的67%為高。

台積電今年前三季營收累計為2兆258億元、年增31.9%，毛利率 54.9%，與去年同期持平，營業利益率44.2%，年增1.2個百分點，稅後純益7985.9億元，年增33.1%，賺逾３個股本，稅後純益率39.4%，年增0.4個百分點，每股稅後盈餘30.8元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財