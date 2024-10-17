3％房貸利率掰了 ? 房利美CEO：有生之年恐不會再見到

美國房地產市場正出現「鎖定效應」。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《MarketWatch》報導，房利美（Fannie Mae）執行長Priscilla Almodovar受訪時表示，在有生之年，美國可能再也不會見到在新冠肺炎時期出現的3%房貸利率。據報導，現今美國買家對於房屋需求源源不絕，即使抵押貸款利率仍然居高不下，房屋保險成本飆升，美國房價仍不斷攀升、創20年以來新高。

Priscilla Almodovar表示，這是一個非常難以承受的市場。我們正在監控並追蹤所有這些趨勢，這是以前從未見過的。房利美是美國政府資助的企業，為美國4分之1的住宅抵押貸款提供支持。

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由於高利率和高房價帶來的壓力，使得美國房地產市場陷入停滯。房利美經濟學家預計，到 2024年，美國現有房屋的銷售量僅為400萬套，這是自1995年以來的最低數字。

報導指出，美國房地產的現今情況是，即使買家能夠負擔得起房屋價格，但也沒有太多選擇，因為市場正在出現「鎖定效應」。

值得注意的是，鎖定效應是一種不尋常的現象，目前的房主認為，出售現有房產後，以更高的利率購買更昂貴的房產，幾乎沒有好處，因此導致美國房地產市場陷入停滯。

美國聯邦住房金融局（FHFA）3月指出，因房主不願出售，導致2023年第4季房屋銷售量比前1年同期下降57%。換句話說，鎖定效應「阻止」了133萬套房屋的銷售。

據報導，美國購屋者和租屋者同樣面臨著創紀錄的高住房成本。根據洲際交易所統計顯示，2024年8月美國平均房貸繳交金額達到破紀錄的2070美元（近新台幣6.6萬元）、較新冠肺炎疫情大流行前上揚24%。

Priscilla Almodovar指出，美國抵押貸款利率不太可能很快回落至新冠肺炎疫情前的水平，對於大流行期間出現的3%。她稱，「可能在有生之年再也不會看到了」。

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