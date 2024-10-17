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中國官方指有外企「非法開展地理資訊測繪」 特斯拉、Mobileye急撇清

2024/10/17 15:07

中國國家安全部通報，有境外企業連同中國企業以開展汽車智慧駕駛研究為掩護，非法開展地理資訊測繪活動。（資料照，彭博）中國國家安全部通報，有境外企業連同中國企業以開展汽車智慧駕駛研究為掩護，非法開展地理資訊測繪活動。（資料照，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家安全部通報，有境外企業連同中國企業以開展汽車智慧駕駛研究為掩護「非法開展地理資訊測繪活動」。消息一出，包含Mobileye、特斯拉（Tesla）、極氪（Zeekr）等車企紛紛發聲自清。

《香港文匯報》報導，中國國家安全部16日在微信公眾號發文表示，近年來，隨著國家安全機關加大對非法測繪活動的打擊力度，部分境外組織逐步轉向與中國國內企業開展所謂項目合作逃避監管，非法採集中國原始測繪數據，威脅中國國家安全。

文章以不點名方式提到，國家安全機關工作發現，某境外企業A公司通過與中國具有測繪資質的B公司合作，以開展汽車智能駕駛研究為掩護，在中國國內非法開展地理資訊測繪活動。

特斯拉表示，合規是企業經營的底線。（資料照，路透）特斯拉表示，合規是企業經營的底線。（資料照，路透）

對此，特斯拉對外事務副總裁陶琳，16日晚間在其微博轉發中國國安部消息，並表示，合規是企業經營的底線，「特斯拉始終相信，合規的智慧化才是可持續發展的智慧化。我們的目標是為消費者提供安全可靠的產品和優秀穩定的服務。」

Mobileye17日凌晨在中國官方微博發佈聲明表示，公司作為汽車行業的領先企業，始終致力於推動道路安全技術的進步。「我們在數據安全與法律合規領域持續投入，在包括中國的相關國家和地區，我們在具備相關資質的合作方監督下全面依法經營。我們嚴格遵守所有相關法律法規，從而確保我們的運營符合最高的安全和合規標準。」

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