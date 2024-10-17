央行打炒房不會輕輕放下！ 楊金龍：大家拼命買房將催化房市泡沫

央行總裁楊金龍表示，如果預期房價一直上漲、大家就會拼命買房，很容易催化（房市）泡沫。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行此次出重拳打炒房被外界稱為「金龍海嘯」，央行總裁楊金龍今日於立法院備詢時提到，第七波選擇性信用管制措施主要是為打擊民眾對於房價上漲的預期心理，雖然目前銀行體系還是非常健全，但是「如果預期房價一直上漲、大家就會拼命買房，很容易催化（房市）泡沫」。

楊金龍今天赴立法院進行業務報告暨「第七波選擇性信用管制之配套措施」專題報告。有立委關切央行信用管制措施力道越來越大，是否看到有動搖金融穩定情況出現？甚至出現房市泡沫？

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楊金龍坦言，主要是看到房市過熱，且在房價高漲的過程中，對金融穩定確實有點憂慮，希望透過選擇性信用管制措施冷卻房市，抑制民眾對於房價上漲預期心理，讓房市能夠軟著陸。

楊指出，雖然房市泡沫很難定義，但若預期心理太強、房價上漲速度太快，「容易催化泡沫」。所以必須未雨綢繆、適當時候趕快出手，否則房價一直上漲，不但對長期房地產市場發展不好，對金融穩定更是威脅。

楊金龍也以1990年代日本資產泡沫破滅、2008年美國次級房貸危機為例，當時就是因為政府沒有及時謹慎處理市場預期心理，導致泡沫垮下來；近期中國處理房市問題則是出手太慢又太重，導致現在救市困難，值得我們借鏡。

多位立委對央行打炒房魄力予以肯定，也關切央行多管齊下打炒房，何時可以看到成效？是否還會有第八波？

楊金龍表示，房地產市場特殊，需要時間觀察，但他認為目前是朝「正面發展」，央行會密切注意、滾動檢討，「不會高高舉起、輕輕放下」。

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