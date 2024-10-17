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每月賺多少算低薪族？勞長何佩珊親揭「31k」

2024/10/17 13:26

勞動部長何佩珊表示，勞動部根據OECD的定義，「3萬1000元」以下為低薪。 （記者李靚慧攝）勞動部長何佩珊表示，勞動部根據OECD的定義，「3萬1000元」以下為低薪。 （記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕第二次行政院經濟發展委員會今日下午將討論如何提升薪資，但先前行政院經發會已責成勞動部定義「低薪」，在立委的逼問下，勞動部長何佩珊表示，勞動部根據OECD的定義，「3萬1000元」以下為低薪。

據了解，勞動部下午將至行政院報告，但最終「低薪」的定義如何認定，仍需由行政院經發會委員會議討論。

勞動部長何佩珊今（17）日至立法院，針對「如何有效提升國內薪資水準」進行業務報告，多位立委均關注國內低薪問題，也關注勞動部如何定義「低薪」。

勞動部長何佩珊今天表示，針對低薪的定義，勞動部將在下午的會中，建議以「OECD的標準總薪資中位數的3分之2」計算，以目前4萬6000元計算，每月3萬1000元為低薪。

立委林淑芬質疑，若依據勞動部的定義，明年最低工資2萬8590元，每月比最低工資多領1000元、2000元的勞工，都算低薪族。

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