10月中國ETF表現不佳 投資人對北京刺激措施失去信心

中國政府自9月底推出一系列貨幣刺激措施後，帶動股市一波大漲，但因遲未公布市場期待的財政刺激措施細節，股市上漲動能不再，10月以來的跌勢抹去了9月底以來的漲幅。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導， 中國政府自9月底推出調降利率、存準率、房貸利率等一系列貨幣刺激措施後，帶動股市一波大漲，但因遲未公布市場期待的財政刺激措施細節，令國內外投資人失望，股市上漲動能不再，10月以來的跌勢抹去了9月底以來的漲幅。

Yardeni Research 16日發布報告指出，投資人似乎已不太相信，中國政府的刺激計劃能解決經濟的問題，因為刺激措施而快漲的中國股票似乎失去了動能。

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買入中國股票的ETF最近表現不佳。FactSet的數據顯示， iShares MSCI China ETF儘管16日回升，但本週的跌幅恐超過5%，上週該ETF下跌7.7%。

Yardeni指出，在中國於9月24日宣布首輪刺激措施後，一些評論人士認為，現在是投資中國的時候了。但要說服我們投資中國而不是美國或印度，需要的不僅僅是降息、放鬆金融條件和實施財政刺激。

其他一些以中國為重點的ETF本週以來出現了更大幅度的跌勢，令10月以來的表現雪上加霜。據FactSet的新數據，10月以來，KraneShares滬深中國網路ET已累計下跌超過4%，而景順中國科技ETF和景順金龍中國ETF均下跌超過3%。

Yardeni表示，撇開在中國展開業務的多重風險，過去15年，企業的預期利潤一直相對平穩，但自2022年以來，企業利潤也令人失望，「藉助地方政府項目來炮製全國性成長數字較為容易，炮製企業利潤則較困難」。

據該Yardeni的報告，中國有近36兆美元（台幣1159兆元）的未償銀行貸款，約為美國的3倍。

Yardeni指出，就像全球金融危機後，美國曾在利用量化寬鬆政策刺激成長和通膨方面遇到困難一樣，中國也將步履艱難，除非釋出財政「火箭筒」，例如進行「直升機撒錢」，規模要和美國政府在疫情期間投放的3輪免費資金相當，因中國的消費者信心已大幅下降，鼓勵消費需要的將不僅僅是提振股價。

《彭博》15日報導，中國住建部將於17日舉行記者會，會中或可能就如何支持低迷的房地產行業和經濟成長的措施提供更多細節。

但Yaedeni強調，要刺激一個高負債國家擺脫房地產泡沫破裂的影響，放鬆金融條件或許並不是最佳解決方案，消費者和企業需要時間來修復資產負債表，並在去槓桿後重新適應借貸。

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