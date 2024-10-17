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用電大戶反九崴南科電廠設廠 黃偉哲3點聲明

2024/10/17 13:57

針對九崴電廠設廠爭議，台南市長黃偉哲表示，市府是公務機關，立場中立，尊重民意，會將地方聲音轉達中央。 （記者蔡文居攝）針對九崴電廠設廠爭議，台南市長黃偉哲表示，市府是公務機關，立場中立，尊重民意，會將地方聲音轉達中央。 （記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕九崴電力南科天然氣發電廠轉移陣地計畫落腳台南樹谷園區，引起園區部分廠商反對。台南市長黃偉哲今天在議會答詢表示，市府是公務機關，立場中立，會將地方聲音轉達中央。

台南市議會今天進行市政總質詢，市議員林冠維表示，日前台南樹谷園區廠商到議會拜會陳情，反對九崴南科天然氣發電廠在園區設廠。他強烈反對九崴電廠在台南設廠，南科不缺電，如要設請到別的縣市去設。

黃偉哲答詢說明市府3點立場，他表示，首先，這是中央的政策，審查權不在地方，市府是站在中立的立場。

其次，黃偉哲說，部分廠商很強烈反對，他們的陳情書他會轉送中央參酌，希望中央重視廠商意見，雖然他們是用電大戶。

黃偉哲最後強調，九崴南科電廠先前是計畫設廠在安定區和安南區交界處，後來南市議會也決議反對設置，並要求轉往工業區設立，現在要轉到工業區又因種種理由反對，市府是公務機關，尊重民意，他會把聲音向中央轉達。

至於，議員提及南科不缺電，黃偉哲澄清說，南科是缺電，是別的地方送電過來的。

南市府經發局指出，有關燃氣電廠電業設置，需事先經過經濟部及環境部審查通過，市府尊重國家整體能源政策。目前九崴的相關規劃尚在評估中，尚未提出申請。

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