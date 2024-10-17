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郭智輝拋赴菲律賓種綠電 政院：若評估可行會是外加助力

2024/10/17 12:57

經濟部長郭智輝日前拋出赴菲律賓種綠電構想，行政院發言人李慧芝今（17）日在院會後記者會表示，理念相同國家可以合作減碳，但該計畫仍須經可行性評估。 （行政院提供）經濟部長郭智輝日前拋出赴菲律賓種綠電構想，行政院發言人李慧芝今（17）日在院會後記者會表示，理念相同國家可以合作減碳，但該計畫仍須經可行性評估。 （行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕經濟部長郭智輝日前拋出赴菲律賓種綠電構想，並允諾會在半年內提出可行性報告，行政院發言人李慧芝今（17）日在院會後記者會表示，理念相同國家可以合作減碳，但該計畫仍須經可行性評估，若評估可行，會是一個外加的助力。

李慧芝說，該計畫其實主要就是考量區域之間理念相同國家，可以在減碳工作上一起合作努力，後續還需要經過可行性評估。

李慧芝表示，行政院要重申，經濟部、台電公司已將國內電源開發規劃到2030年之後，外部再生能源或減碳作為，如果經評估可行，「就是一個加分，是一個外加的助力，並不會有互相排擠」。

對於台灣是否將參與美國、日本和菲律賓推動的「呂宋經濟走廊」？李慧芝表示，相關民主盟友有這個規劃，郭智輝也是看見這個計畫後，希望台灣可以參與其中，至於是否能參與該計畫，現在經濟部還在評估中，要等評估結果出爐後，才會有進一步討論。

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