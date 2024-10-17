高雄MLD台鋁大改裝 千坪KTV進駐

MLD台鋁的夜景，千坪KTV將進駐。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄MLD台鋁生活商場近年經營遭遇瓶頸，積極尋求轉型，原本位於2樓的書屋移到1樓，2樓將由來自台南的賓士KTV進駐，打造千坪空間，最快預計今年底、明年初開幕。

緊鄰好市多中華店、IKEA高雄店的MLD台鋁生活商場，是結合餐飲、影城、宴會、書屋的大型商場，2015年7月開幕後曾風光一時，是文青朝聖景點；但原經營的「都會生活開發」發生財務危機，由聯上集團接手，因碰上疫情，消費人潮大減，聯上集團咬牙苦撐，每年還得支付大筆租金給市府。

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MLD台鋁這1年多來積極轉型改裝，先有王品集團旗下的「青花驕」麻辣鍋進駐；原本是高雄第二大書店的MLD台鋁書屋，也進行8年來首次改裝，從2樓移到1樓；去年和秀泰影城鬧翻的台鋁影城，今年5月也由MLD台鋁接管，重整再出發。

MLD台鋁今天（17日）宣布，帶著台南經驗南下高雄的賓士KTV，將進駐商場2樓，打造南部最大的1200坪旗艦型頂級KTV，有別於常見的KTV形式，還增設了超大包廂方案，同時滿足歡唱及聚餐需求，並提供更多元化的餐點選擇，從中菜、火鍋、到特色料理都有。

MLD台鋁指出，目前KTV正在趕工裝潢，預計最快今年底、明年初開幕，屆時將成為影城、KTV、書店、美食餐廳齊聚的休閒好去處。

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