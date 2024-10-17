竹市價值千萬土地繼承人成謎 稅務局鍥而不捨助82歲老翁獲天上掉下來的祖產

新竹市價值千萬土地繼承人成謎， 稅務局人員鍥而不捨終助82歲老翁獲天上掉下來的千萬祖產。圖為老翁獲得鄰近大公園的市價千萬元祖產。（新竹市稅務局提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕從天上掉下來的禮物！新竹市區2筆逾35坪價值逾千萬元的精華地段土地，從日治時代就無人繼承，因每年1萬元的地價稅稅單難以送達，新竹市稅務局人員比對超過千份戶政資料，發現早期地籍登記資料將地主名字誤寫一字，致無法依戶籍謄本資料查得真正繼承人，經鍥而不捨追查，終找到遠在花東的82歲唯一繼承人，完成超級尋人任務，也幫老翁順利繼承千萬祖產。

稅務局表示，這筆登記為「王阿城」（化名）的土地，依土地謄本上登載日治時代門牌地址，或戶政資料之姓名及地址比對皆查無此人。為找出繼承人，稅務人員不放棄任何線索，改從土地共有人方向著手，經聯絡土地共有人，依祖譜逐一核對，發現「王阿城」與祖譜一位伯公輩「王阿成」姓名相近，且出生年次相同，早年遷居花東，有1名養女，且曾居住新竹地址與地政事務所記載地址相符。

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從跡象顯示「王阿城」正確姓名應為「王阿成」，才發現原來早期土地總登記時，因同音異字，誤將「成」登載為「城」，移居花東的後輩不知祖先在新竹留有土地，故遲未辦理繼承登記。

如今「王阿成」的繼承人呼之欲出，但養女已離世，養女育有3男3女共6名子女，土地該誰來繼承呢？ 稅務局說明，「王阿成」在昭和19年（民國33年）死亡，依「繼承登記法令補充規定」，繼承開始（即被繼承人死亡日期）在台灣光復以前（民國34年10月24日以前），應依光復前日治時期繼承習慣繼承，該時女子（養女）對家產無繼承權，由在家男性直系卑親屬為繼承人，因養女所生的次男與三男在「王阿成」過世後才出生，不具繼承資格，而昭和17年（民國31年）出生，當時年僅2歲的長孫W男便成唯一繼承人。

稅務局主動聯繫已高齡82歲的繼承人W男，告知阿公留下2筆新竹市區價值千萬元的土地，因阿公登記名字有誤，應依地籍清理條例規定，可向竹市地政事務所申請姓名更正登記再辦理繼承。W男一開始半信半疑，證實後又驚又喜，在稅務局協助下，完成阿公姓名更正手續，今年9月順利完成繼承登記。

據悉，該土地位處竹市都市計畫區十字路口黃金三角窗，緊臨千坪大公園，附近商店、銀行林立，因遍尋不著所有權人，獨缺這一塊，無法整體開發運用，如今完成祖產繼承，土地能更有效利用，依目前實價登錄，至少可用超過千萬元的價格賣出，即使繳納相關土地增值稅，依然有千萬元的價值，讓82歲繼承人直呼是祖先庇佑，才會從天上掉下這份土地厚禮。

稅務局長蘇蔚芳表示，此案經3年終找到遠在花東的唯一繼承人，大家不放棄且突破困境，並結合花東地區戶政、地政跨機關跨縣市合作，設法還原80年前的真相，終幫民眾尋回千萬元祖產。

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