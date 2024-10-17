輝達成「全球最重要公司」！專家揭「關鍵數字」（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）可能不是世界上最大的公司，卻是「全球最重要的公司」，報導指出，專家表示，輝達股價佔指數的權重，不僅牽動美股，對MSCI全球指數也扮演舉足輕重的地位，其權重僅次於美國64.8%和日本4.9%，基於此因素，輝達成為全球最重要公司亳不誇張，但他也提醒投資人必要注意大幅波動能力對指數的影響。

《MarketWatch》報導，DataTrek Research以輝達週二（15日）股價對市場的影響力為例，輝達當天收盤股價下跌了4.7%，由於輝達占標準普爾500指數的權重為6.84%，因此，S&P 500當天指數跌0.76%，有42%是輝達1家造成。

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這與DataTrek團隊最近的觀察結果有關，即輝達的股票也不能倖免於大幅波動，儘管輝達市值已膨脹到3.26兆美元，僅次於蘋果3.51兆美元。

DataTrek 聯合創始人 Nicholas Colas表示，市場普遍認為，股價波動與市值成反比，然而，此常態並未在輝達發生，雖然投資人對輝達股價創下新高感到興奮，但他提醒投資者還是必須注意高度波動的超級權重股對指數的影響。

他進一步指出，不僅美國市場感受到了輝達效應，輝達股票佔MSCI全球指數的4.3%，這一權重在所有國家中，僅次於美國64.8%和日本4.9%，幾乎要追上法國和德國合計佔4.4%的權重。

Colas進一步指出，出於這個原因，毫不誇張地說，輝達已經成為全球投資者眼中世界上最重要的公司。

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