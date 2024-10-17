晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

A股暴漲暴跌2億散戶被嚇趴！外媒揭中國股市弱點

2024/10/17 14:32

中國股市自9月以來，經歷了暴漲暴跌，震盪劇烈。（示意圖，路透資料照）中國股市自9月以來，經歷了暴漲暴跌，震盪劇烈。（示意圖，路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國股市自9月以來，經歷了暴漲與暴跌，外媒指出，中國2億散戶大軍本該會幫助股市走出困境，結果卻恰好相反，成為了弱點根源，許多投資人被股市暴跌嚇到倉促撤退。

9月底開始，中國9.7兆美元（約新台幣314兆元）規模的股市經歷快速暴漲暴跌。當時在中國人行（央行）的刺激措施之下，一度推動滬深300在5個交易日裡上漲25%，很多投資者看到股市的繁榮而選擇加入，結果沒想到隨後的股市暴跌，讓許多姍姍來遲的小投資者被股市的暴跌嚇到措手不及，被迫倉促撤退。

《彭博》指出，10月9日A股創下2020年以來最大單日跌幅那天，「關閉證券戶」這個詞在中國社群微信中出現了5600萬次 ，散戶紛紛在社群媒體上哀嘆自己的損失，小紅書的1位用戶表示：「股市真的不適合我這樣的新手。」

大約同時間，中國工商銀行編制的1項指數顯示，從證券帳戶向銀行帳戶的轉帳有所增加，扭轉了10月第1週小投資者動用儲蓄進行市場交易的趨勢。這表明，儲戶很快將資金從股票交易帳戶轉回到儲蓄帳戶。

散戶快速情緒轉變削弱了多頭希望，市場原本寄望中國龐大的散戶有助於推動股市長期上漲。報導指出，中國散戶手中擁有21兆美元（約新台幣681兆元）的存款。

上海1名28歲投資者Lucy Chen就表示，自己看到社群媒體在談論股市，因此也希望藉由此來分杯羹，結果沒想到自第1天交易以來，她就在股市中遭受了損失。

一些市場參與者認為，從長遠來看，最近的股價下跌是件好事，因為它已經趕走了一些反覆無常的投資者。但《彭博》指出，中國股市反映了人們對北京經濟復甦計畫的信心，散戶的不安情緒顯示信心脆弱。

《彭博》指出，散戶投資人面臨的現實表明，中國的國家願景面臨著嚴峻挑戰。儘管中國強調所謂的「新質生產力」，依靠技術投資來推動經濟發展，但分析師指出，中國需要的是重振低迷的消費需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財