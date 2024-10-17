A股暴漲暴跌2億散戶被嚇趴！外媒揭中國股市弱點

中國股市自9月以來，經歷了暴漲暴跌，震盪劇烈。（示意圖，路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國股市自9月以來，經歷了暴漲與暴跌，外媒指出，中國2億散戶大軍本該會幫助股市走出困境，結果卻恰好相反，成為了弱點根源，許多投資人被股市暴跌嚇到倉促撤退。

9月底開始，中國9.7兆美元（約新台幣314兆元）規模的股市經歷快速暴漲暴跌。當時在中國人行（央行）的刺激措施之下，一度推動滬深300在5個交易日裡上漲25%，很多投資者看到股市的繁榮而選擇加入，結果沒想到隨後的股市暴跌，讓許多姍姍來遲的小投資者被股市的暴跌嚇到措手不及，被迫倉促撤退。

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《彭博》指出，10月9日A股創下2020年以來最大單日跌幅那天，「關閉證券戶」這個詞在中國社群微信中出現了5600萬次 ，散戶紛紛在社群媒體上哀嘆自己的損失，小紅書的1位用戶表示：「股市真的不適合我這樣的新手。」

大約同時間，中國工商銀行編制的1項指數顯示，從證券帳戶向銀行帳戶的轉帳有所增加，扭轉了10月第1週小投資者動用儲蓄進行市場交易的趨勢。這表明，儲戶很快將資金從股票交易帳戶轉回到儲蓄帳戶。

散戶快速情緒轉變削弱了多頭希望，市場原本寄望中國龐大的散戶有助於推動股市長期上漲。報導指出，中國散戶手中擁有21兆美元（約新台幣681兆元）的存款。

上海1名28歲投資者Lucy Chen就表示，自己看到社群媒體在談論股市，因此也希望藉由此來分杯羹，結果沒想到自第1天交易以來，她就在股市中遭受了損失。

一些市場參與者認為，從長遠來看，最近的股價下跌是件好事，因為它已經趕走了一些反覆無常的投資者。但《彭博》指出，中國股市反映了人們對北京經濟復甦計畫的信心，散戶的不安情緒顯示信心脆弱。

《彭博》指出，散戶投資人面臨的現實表明，中國的國家願景面臨著嚴峻挑戰。儘管中國強調所謂的「新質生產力」，依靠技術投資來推動經濟發展，但分析師指出，中國需要的是重振低迷的消費需求。

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