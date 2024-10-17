勞動部表態反對合併案 Uber Eats：與外送工會持續討論共識

勞動部長何佩珊昨於立法院首度對外明確表示，勞動部「反對」Uber Eats、foodpanda兩大外送平台合併案。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕勞動部長何佩珊昨於立法院首度對外明確表示，勞動部「反對」Uber Eats、foodpanda兩大外送平台合併案。Uber Eats今天回應，平台和勞動部、外送員工會針對外送員的保障目標一致，會持續與外送工會討論、拉近共識。

2大外送平台合併案，目前正由公平會受理審查，不過業者仍在補件階段、尚未正式立案。

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而勞動部作為勞動主管機關，為保障外送員勞動權益，持續輔導外送平台業者與外送工會針對工會提出的7項訴求，其中「停權要透明」、「報酬有保障」、「定型化契約」及「全時段保險」等4項涉及重大外送勞動權益事項，進行對話協商。

勞動部反對的關鍵，在於2大外送平台對於外送員權益有關的4項訴求，以及合併後外送員工作權益、運費等條件，始終「無法提出具體回應與明確承諾」。

對於勞動部表態反對，Uber Eats回應：「平台和勞動主管機關和外送員工會針對推動服務承攬外送員的福利和保障的目標一致。我們多次率先採取行動提高安全保障，例如提供第三人責任保險和反光背心、提供山陀兒風災關懷方案，並且持續精進外送員App功能，促進彈性的接單方式，以及整體外送體驗。我們會持續積藉由勞動部對話平台與外送工會針對訴求討論，希冀持續拉近共識。」

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