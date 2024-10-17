二次經發會今討論改善低薪 勞長先遭立委修理「帶頭給低薪」

勞動部今日遭立委質疑，作為勞動主管機關卻「帶頭給低薪」，現場氣氛凝重。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕二次行政院經濟發展委員會今日召開，鎖定中小微企業多元振興發展、青年多元發展與薪資提升等議題，薪資提升是討論重點，勞動部長何佩珊今（17）日至立法院，針對「如何有效提升國內薪資水準」進行業務報告，卻遭立委修理，質疑作為勞動主管機關卻「帶頭給低薪」，現場氣氛凝重。

明（2025）年起最低工資將提高至2萬8590元，民進黨立委林淑芬詢問勞長何佩珊，行政院經發會責成勞動部進行低薪的定義，勞動部的定義為何？若國人領取比最低工資多1000元、2000元，是否為低薪？

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何佩珊指出，勞動部根據OECD定義，「低於薪資中位數3分之2」，計算目前只要月薪低於3萬1000元即屬低薪。林淑芬卻揭露勞動力發展署的2個職缺求職資料，質疑發展署在9月底開出月薪2萬9261元徵求「案務佐理員」，及2萬9261元至3萬2000元的水準，徵求「行政專員」，再加上勞動部使用勞務承攬人數逾４成，是各公部門最高，痛批勞動部帶頭「大量使用低薪勞工」。

立委更以行政院2018年提出10大政策要提高國人薪資，訂定公部門薪資的「樓地板」為3萬元，痛批發展署直至2024年，仍開出2萬9000的低薪，分明就是「政府帶頭給低薪」。民進黨立委黃秀芳也提醒勞動部需全面調查公部門的勞務承攬單位，對勞動權益的保障。

林淑芬另質疑，勞動部2018年即透過勞務承攬的招標，訂定薪資達３萬以上，給予投標廠商加分，藉此讓事業單位提高員工薪資，但直至2024年，勞動部自己的招標公告，卻只有不到３萬元。

對此，何佩珊強調，勞動部2025年起已全面提升薪資最低3萬2000元，並非均薪3萬2000元，而是全面提升至3萬2000元，並已編列預算，希望立委可予以支持。

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