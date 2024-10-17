「女股神」伍德跌落神壇！方舟投資旗下ETF損失慘重

方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）似乎跌落神壇，在截至7月31日的最新會計年度財報中，方舟投資出現了巨額損失。從2023年7月31日到2024年7月31日這一年內，旗艦ETF「ARK創新主動型ETF」（ARKK）損失35億美元（約1136億元新台幣），方舟投資旗下8檔ETF合計共損失217億美元（約7045億元新台幣）。

《商業內幕》報導，對於方舟投資旗下ETF所關注的投機性成長股來說，過去幾年表現並不好，絕大多數損失都是在2021年後發生的，因為投資人在高通膨和利率上升的背景下，離開了方舟投資所大量投資的虧損公司。

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ARKK股價今年以來下跌了約9%，比歷史高點還要低70%。

報導也列出ARKK在截至2024年7月31日的會計年度中，損失最大的10檔持股，依序為Teladoc Health（已實現虧損15億美元）、Ginkgo Bioworks（5.103億美元）、 Roku（4.673億美元）、 Invitae（4.534億美元）、UiPath（2.709億美元）、2U（1.954億美元）、Twist Bioscience（5000萬美元）、Beam Therapeutics（4730萬美元）、PagerDuty（1000萬美元）、Veracyte（680萬美元）。

方舟投資並沒有回應評論請求。

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