受房貸緊縮、央行管制 北台新案Q3買氣不振

北台灣新案市場整個第3季買氣都不振。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北台灣新案市場整個第3季買氣都不振，尤其指標建案、每週平均成交組數僅2.3組，創下今年最差買氣。

根據住展雜誌調查，9月北台灣新案六大觀測分數呈現「一升、二平、三降」，其中來客組數、成交組數、預售屋推案量等3項呈現衰退情形。

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住展雜誌發言人陳炳辰指出，新案需求面向從7月開始連續3個月衰退，相當於整個第3季都處於買氣不振，推測主與銀行限貸有很大關聯，再加上9月下旬央行祭出第7波信用管制，更加衝擊房市信心。

其中9月追蹤指標建案平均來客組數每週約21.7組，平均成交組數每週約2.3組，為今年最差表現，而且不論是蛋黃區市中心，或是新興重劃區，都籠罩在低氣壓狀態，與上半年熱況出現相當明顯的落差。

部分縣市房價偏高、投資消散

9月待售建案數與上月持平，為902 案，可能與先前房市熱潮餘溫有關，不過，新竹地區、台北市、桃園市已出現待售案量增加，主因是這些區域有房價偏高、投資氛圍消散等跡象。

議價率則維持在1成以內，顯見建商在價格相對堅持，頂多是開價不再創高，房價水位卻仍處於高原期。

對於928檔期新推建案量預估創新高，包括台北市大安區不少區域都有大案排隊上場，甚至部分新案還想趕在年底前登場，不過，陳炳辰認為，建商的一廂情願推新案恐遭到冰冷買氣潑冷水，加上央行釋出配套亦不足以讓買方信心恢復，房貸額度問題又未解，後續可觀察新案有無改變推案態度往後遞延。

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