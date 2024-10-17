去年5687名在台移工領取生育給付 立委質疑家事移工沒有

勞動部長何佩珊今（17）日至立法院，進行業務報告（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕8月底移工人數已達80萬人，其中產業類移工近56萬人，社福類移工逾24萬人。根據勞動部統計，去年（2023）有5687名移工領取生育給付，但立委質疑，24萬多名家事移工，因為沒有勞保，在台灣生子無法領取生育給付，質疑勞動部允諾要在「移工婦幼權益保障指引」中納入跳票，未能提供家事移工完整保障。

勞動部長何佩珊今（17）日至立院，針對「如何提升移工問題諮詢與申訴處理效能」及「如何有效提升國內薪資水準」進行業務報告。

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近期爆發彰化家事移工在雇主家自行產子的社會新聞，引發國人關注，立委王育敏詢問勞動部，目前24萬多名家事移工，因為沒有勞保，若在台灣生子無法領取生育給付。

根據勞動部統計，2021年領取生育補助的外籍移工有3632人、2022年4900人，2023年達5687人，但因家事移工不適用勞保，因此家事移工無法獲得任何生育補助。

王育敏質疑，監察院報告已要求勞動部對此檢討，勞動部也曾公開表示，將訂定「移工婦幼權益保障指引」並納入給付，但目前看到指引並沒有納入，質疑若移工懷孕生產，勞動部要提供移工的支援有哪些？

勞動部長何佩珊表示，目前針對移工懷孕生產，北中南各有1個「婦幼諮詢服務中心」，提供移工諮詢協助，但生育後的黑戶寶寶，其安置是由衛福部負責，至於懷孕移工生產後是否可以領取補助，目前相關指引正在擬定草案，勞動部努力試圖加入生育補助，但社會上包括雇主端及部分社會團體，也有不同意見，勞動部需持續與各界溝通。

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