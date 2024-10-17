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拼全球手搖茶龍頭！六角攜手台商ThaiKK集團強攻泰國巿場

2024/10/17 10:00

六角攜手台商ThaiKK集團強攻泰國巿場（記者楊雅民攝） 六角攜手台商ThaiKK集團強攻泰國巿場（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以手搖茶「Chatime日出茶太」崛起的六角（2732），攜手台商ThaiKK集團強攻泰國市場，目標2年內在泰國開出20-30 家「Chatime日出茶太」。

「Chatime日出茶太」今年也特別將年度全球代理商年會及Tea-Rista全球茶吧手錦標賽移師泰國曼谷舉辦。

Chaitme Global CEO Carlos （卡洛斯）說明，會將活動選在泰國有幾個考量：

第一，因泰國有很多歐洲遊客前往旅遊，六角看好歐洲市場將會是下一個手搖茶飲快速發展的區域，肩負著品牌曝光很好的機會。

其次，泰國市場手搖茶飲品牌發展蓬勃，除了在地有許多競品可以互相觀摩學習，該市場也被視為在東南亞地區飲食文化流行的指標。

「Chatime日出茶太」去年12月重返泰國市場後已開出4家門市，泰國總代理ThaiKK 集團表示，目前泰國日出茶太平均客單價約泰銖60 元左右，單店最高更創下1天賣出1000 杯的紀錄。

「Chatime日出茶太」泰國代理商台商ThaiKK集團為標籤大廠，將印標籤的技術優勢導入手搖茶，消費者加泰銖15元，可以將自己喜愛的照片印在奶蓋上，打造獨一無二的飲品。（記者楊雅民攝）「Chatime日出茶太」泰國代理商台商ThaiKK集團為標籤大廠，將印標籤的技術優勢導入手搖茶，消費者加泰銖15元，可以將自己喜愛的照片印在奶蓋上，打造獨一無二的飲品。（記者楊雅民攝）

「Chatime日出茶太」在全球版圖突破63個國家地區，印尼、菲律賓、加拿大與澳洲等區域門市皆已展店逾百家。

今年在泰國、印度、土耳其等新興市場展店，挹注營收成長動能，全年營收正向可期。

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