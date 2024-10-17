日本出口近10個月首見下滑 升息計劃恐再延後

數據顯示，日本9月出口出現近10個月以來首次下滑。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕官方週四（17日）公佈的數據顯示，日本9月出口出現近10個月以來首次下滑，在全球需求長期疲軟的的情況下，恐延後日本進一步升息的計劃，引發政策制定者的擔憂。

《路透》報導，日本財務省數據顯示，9月出口總額年減1.7％，低於市場預期的0.5％成長，8月出口總額則修正為5.5％成長。數據顯示，9月日本對最大貿易夥伴中國的出口年減7.3％，對美出口跌2.4％。9月進口總額成長2.1％，市場預測年增3.2％。

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整體來看，日本9月貿易逆差2943億日圓（約新台幣639.8億元），超過預期的2376億日圓（約新台幣516.5億元）。

分析師指出，中國需求疲軟和美國經濟成長放緩是仰賴出口的日本經濟面臨的關鍵風險因素，也可能使日本央行（BOJ，日銀）全面退出實施多年的超寬鬆貨幣政策前景變得複雜。

大和綜合研究所（Daiwa Institute of Research）經濟學家岸川和馬（Kazuma Kishikawa）表示，基於不確定性，尤其是中國經濟的不確定性，日本未來幾個月出口可能會繼續陷入困境。岸川補充，中國的內需似乎比預期弱，因為北京的經濟刺激計劃效果緩慢。

日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）近期放鴿，強調了美國經濟不確定性等外部風險，並指出，政策制定者應花時間審查這類風險，並決定下次升息的時機。

知情人士透露，日銀預計將10月30至31日的會議上保持利率穩定，到2027年3月，大致維持通膨在2％目標附近的預測。儘管如此，日銀季度調查顯示，製造商仍未充分感受到全球經濟放緩帶來的不利影響，商業情緒目前仍穩定，企業維持強勁的支出計劃。

這帶來了未來幾個月市況可能「更加坎坷」的風險，尤其在全球經濟成長放緩擔憂，加上11月美國將進行總統大選，以及中東衝突升級的緊張情緒等綜合因素影響下。

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