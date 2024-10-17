日本房價哪裡查？日政府架「不動產情報庫」 6個月破千萬人次瀏覽

日本國土交通省今年4月上線了「不動產情報函式庫」的房地產資訊網站，6個月就超過千萬人次瀏覽。（圖擷取自不動産情報ライブラリ網站）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本國土交通省今年4月上線了「不動產情報函式庫」（不動産情報ライブラリ）的房地產資訊網站，該網站可在地圖上顯示超過30種類型的數據，包含地價房價、地形、防災警戒區、都市計畫、週邊設施和人口情報等，一上線就大受歡迎，上線6個月就超過了1000萬人次瀏覽，這令日本國土交通省的官員也感到驚訝，表示未來可能會放更多數據在該網站上。

日本《每日新聞》報導，不動產情報函式庫可以將房地產交易所需的數據，透過堆疊的方式，在地圖上可視化呈現各項資訊，還提供英文版本。在此之前，日本中央和地方政府所發布的房地產相關公共資訊中，並沒有類似系統讓使用者查詢。

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根據日本國土交通省的說法，該系統整合了人們在買房或賣房時，所高度關注的資訊。網站也支援智慧型手機使用，大約30%的瀏覽量來自行動裝置。

一名日本國土交通省代表稱：「外界反響超出了我們的預期，將通過更好地了解用戶需求，來考慮增加更多的數據到網站上。」

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