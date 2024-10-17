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星宇申購倒數計時 已吸引128萬人搶購

2024/10/17 09:49

星宇自10月15日起開始一連3天進行上市前公開申購，此為公司首次上市的重要步驟，吸引大量投資人參與。圖為星宇航空董事長張國煒。（資料照）星宇自10月15日起開始一連3天進行上市前公開申購，此為公司首次上市的重要步驟，吸引大量投資人參與。圖為星宇航空董事長張國煒。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕星宇航空（2646）公開抽籤申購今（17日）邁入最後一天，目前認購人數已超過128萬人，打破今年8月新光金（2888）所締造的42萬1041人的紀錄，榮登今年抽抽樂「人氣王」。

星宇10月15日起開始一連3天進行上市前公開申購，此為公司首次上市的重要步驟，吸引大量投資人參與。

根據HiStock嗨投資理財社群公布的數據顯示，星宇開放申購第1天（15日）就吸引75萬2308名投資人搶購，第2天又增加52萬9748人，累計申購人數達128萬2056人，中籤率為3.12%。

星宇公開申購的每股價格為20元，每人申購2張、9月18日前正式任職的員工最多可申購11張。以星宇16日收盤價31.41元來看，抽中2張可賺2.28萬元，報酬率超過5成。

星宇將於10月21日舉行公開新股抽籤，預計上午9點半前進行抽籤，投資人最快中午12點前可得知中籤結果，10月22日為未中籤退款日，有抽中的投資人將於10月25日上午8點半前收到股票。

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