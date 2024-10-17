黃金漲近歷史新高！上漲「關鍵因素」曝光

週三（16日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（16日）黃金價格漲近歷史新高，因美債殖利率疲軟且主要央行預期降息，以及持續的地緣政治衝突帶來的額外避險支撐，推動黃金價格上漲。

現貨黃金上漲0.5%，報每盎司2673.24美元，接近9月26日觸及的歷史高點2685.42美元；12月交割的黃金期貨價格上漲0.5%，報每盎司2691.3美元。

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《路透》報導，Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter A. Grant）表示，美聯準會（Fed）11月降息25個基點的預期更加鞏固，歐洲和英國通膨數據疲軟，提高歐洲央行和英國央行採取更激進寬鬆政策的預期，這導致殖利率普遍下降，從而提振黃金價格。

CME Fed觀察工具顯示，交易員目前預計11月美國降息25個基點的可能性約為94%。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen）表示，黃金的主要看漲驅動因素包括：財政不穩定風險、避險吸引力、地緣政治緊張局勢、去美元化、美國總統選舉的不確定性以及央行降息。

參加倫敦金銀市場協會年度聚會的代表預測，未來12個月黃金價格將升至2941美元，白銀價格將升至每盎司45美元。

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