脫歐「災難」顯現 ! 倫敦流失 4 萬個金融工作機會

英國脫歐後，金融相關工作機會大幅流失。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國在2020年1月正式脫離歐盟，倫敦市長麥克利（Michael Mainelli）指出，「脫歐」導致倫敦金融中心失去約4萬個工作機會，影響性比之前估計還要嚴重。他直言，「英國脫歐是一場災難」。

《路透》報導，倫敦市長麥克利（Michael Mainelli）表示，英國脫歐之後，從倫敦移轉出去的工作中，愛爾蘭的都柏林受益最多、吸引了1萬個職位，義大利米蘭和法國巴黎，以及荷蘭阿姆斯特丹等城市同是受益者。

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報導稱，倫敦城市金融中心裡面有英格蘭銀行、國際銀行和保險公司。在2016年時，約有52萬5000名員工，現今已流失近4萬名。

報導指出，安永顧問先前曾預計，2022年將有7000個工作機會從倫敦轉移至歐盟，但倫敦市長的統計數字遠高於安永。

不過，麥克利強調，倫敦金融城正在不斷發展，包括金融以外的領域，新的就業機會彌補了英國脫歐的影響。目前隨著保險公司和數據分析產業的發展，員工人數已增加至 61.5萬人。他補充，將加倍努力與歐洲接觸。

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