蘋果造車計畫失敗、比亞迪直接受益？彭博 : 雙方秘密合作6年開發電動車電池

外國設計師Vanarama據蘋果申請專利繪製的Apple Car預想圖。（擷取自Vanarama）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》指出，過去十年蘋果為了電動車研發案，大約砸下一年10億美元的支出，今年2月傳出放棄這項開發案。現在這些祕密的研發，可能讓中國電動車廠比亞迪直接受惠。

《彭博》引述未具名消息人士報導，蘋果與比亞迪合作多年，研發長續航力電動車電池，這一研發為比亞迪目前採用的電池技術打下了基礎。

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知情人士說，蘋果大約是在2017年與比亞迪，合作打造使用磷酸鐵鋰電池的電池系統，當時開發的技術是為設計出較傳統電動車續航里程更長、更安全的電池。

雖然蘋果並沒有擁有目前比亞迪所使用的「刀片電池」技術，但雙方的合作顯示了蘋果想要造出電動車的努力程度。

知情人士稱，蘋果與比亞迪合作開發的技術將針對曾經計劃的車輛進行高度客製化。其中，蘋果工程師帶來了先進電池組和熱管理的專業知識，比亞迪則貢獻了使用磷酸鋰鐵電池的製造技術。

消息來源指出，大約10年前，蘋果為發展電動車而探索核心的電池技術。當時比亞迪的工程師向蘋果高層介紹了刀片電池的初期版本，蘋果高層對該技術的安全性和儲能能力表示讚賞。

當時的蘋果已研究了幾種不同的電池，並在電池組設計和工程上投資了數百萬美元。當時這兩家公司試圖將獨立的電池組和電池的努力結合起來，為蘋果汽車生產安全、長續航的電池系統。

如今刀片電池成為比亞迪電動車的主要賣點，旗下所有電動車款均使用刀片電池系統。

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