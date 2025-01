習近平焦頭爛額！外媒爆中國頻推措施害慘自己 註定「2壞事」發生

華爾街日報指出,中共正在焦頭爛額應對鄧小平1980年代推動改革開放政策以來最大的經濟挑戰。(示意圖,美聯社資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕雖然中國股市因9月底一連串政府措施迎來一波大漲,但隨後因整體財政刺激缺乏投資人希望見到的火力,股市又出現暴跌,讓許多姍姍來遲的小投資者被股市的下挫嚇一個措手不及。外媒指出,當炸彈、飛彈飛向黎巴嫩、加薩、以色列的時候,中共正在焦頭爛額應對鄧小平1980年代推動改革開放政策以來最大的經濟挑戰。但不幸的是,中國選擇的經貿政策,似乎已註定會加劇國內貧富懸殊,並加深與鄰國、貿易夥伴國的緊張關係。

《華爾街日報》近日刊登專欄作家米德(Walter Russell Mead)的社論,以「中國陷入自己的陷阱」(China Falls Into Its Own Trap)為標題,直指中國一連串的措施讓自己掉入深淵,但是改革對中國共產黨來說風險太大。

《華爾街日報》報導,中國人口持續下滑,有多達9000萬戶住宅空置,房地產開發商無法償還貸款。長期以來,地方政府對開發商標售土地,來籌措資金,為各項目提供資金,但現在地方負債累累。

先前在中國中央和地方政府的鼓勵下,中國家庭將總儲蓄的80%投資房地產,但自2021年以來,一些城市的房價已下跌30%,飽受住宅跌價損失的消費者被迫控制支出。

而2023年工業企業獲利大減17.8%,青年失業率持續上升創新高。另一方面,歐洲和美國計劃對大量廉價的中國出口商品徵收新1輪關稅,中國的銀行業不想放貸,外國人也不想投資中國。

面對這些問題,中國避開結構性改革的艱鉅任務。之前旨在抑制房地產泡沫的政策正在被加強住房需求的措施所取代,中國銀行業獲得補貼,對陷入困境的工廠和負債累累的地方政府提供更多貸款。

另外先前地方政府嚴控基礎建設的支出,但是現在為了創造大量就業機會,地方政府可能被迫重回建設公路、鐵路、機場等設施的老路,同時政府發放補助金,鼓勵失業青年深造讀研究院,即使青年念出碩士和博士的學位,也幾乎找不到文職的工作。

報導直指中國掉入自己製造的陷阱。中國獨生子女政策引發一場人口危機,而對住房關愛的政策持續太久,造成史上最大的房市泡沫,還造成地方政府和數億普通中國人民陷入不可持續的「龐氏騙局」。

文章直指,如果中共要繼續統治中國,他們就必須鎮壓和控制老百姓,北京也需要堅定支持出口導向的製造業策略和投資基礎建設,這一切使中國走上1條國內收益遞減、對外敵意不斷增加的惡性循環道路。

在全球範圍內,中國過度依賴出口驅動型經濟成長和鼓吹愛國民族主義,為中共統治的合法性續命,讓中共陷入進退兩難的困境。

中國龐大的工業經濟依賴國外的原料和能源,外銷產品也極為依賴美國、歐洲等外國市場。但是中國的地緣政治野心不斷膨脹,使北京疏遠外國合作夥伴,破壞中國長期繁榮所依賴的自由貿易共識。

文章指出,習近平和他的幕僚並不傻。他們知道,過度依賴房市、出口和大型基礎建設,是條經濟死胡同。他們知道世界市場不可能一直吸收中國大量出口的廉價產品,也知道在台灣和菲律賓問題上,共軍加大武力威脅,只會讓日本、南韓等鄰國更加疏遠中國,也令美國感到心寒。

北京正在尋求綠色科技和資訊技術來推動新1輪出口導向經濟發展。它已經在全球電動汽車和太陽能電池板市場佔據主導地位。北京希望,未來能取代台灣成為世界上最先進半導體的生產國,以鞏固中國作為全球軍事和經濟超級大國的地位。

但是,其他心生顧忌的歐美亞國家必然會抵制中國在半導體、電動汽車等領域的野心。儘管北京操弄國民愛國情緒,使中國對周邊地區採取更自信和激進的政策,但是中國與世界各國的貿易摩擦仍可能加劇。

