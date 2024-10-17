習近平焦頭爛額！外媒爆中國頻推措施害慘自己 註定「2壞事」發生

華爾街日報指出，中共正在焦頭爛額應對鄧小平1980年代推動改革開放政策以來最大的經濟挑戰。（示意圖，美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖然中國股市因9月底一連串政府措施迎來一波大漲，但隨後因整體財政刺激缺乏投資人希望見到的火力，股市又出現暴跌，讓許多姍姍來遲的小投資者被股市的下挫嚇一個措手不及。外媒指出，當炸彈、飛彈飛向黎巴嫩、加薩、以色列的時候，中共正在焦頭爛額應對鄧小平1980年代推動改革開放政策以來最大的經濟挑戰。但不幸的是，中國選擇的經貿政策，似乎已註定會加劇國內貧富懸殊，並加深與鄰國、貿易夥伴國的緊張關係。

《華爾街日報》近日刊登專欄作家米德（Walter Russell Mead）的社論，以「中國陷入自己的陷阱」（China Falls Into Its Own Trap）為標題，直指中國一連串的措施讓自己掉入深淵，但是改革對中國共產黨來說風險太大。

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《華爾街日報》報導，中國人口持續下滑，有多達9000萬戶住宅空置，房地產開發商無法償還貸款。長期以來，地方政府對開發商標售土地，來籌措資金，為各項目提供資金，但現在地方負債累累。

先前在中國中央和地方政府的鼓勵下，中國家庭將總儲蓄的80％投資房地產，但自2021年以來，一些城市的房價已下跌30％，飽受住宅跌價損失的消費者被迫控制支出。

而2023年工業企業獲利大減17.8％，青年失業率持續上升創新高。另一方面，歐洲和美國計劃對大量廉價的中國出口商品徵收新1輪關稅，中國的銀行業不想放貸，外國人也不想投資中國。

面對這些問題，中國避開結構性改革的艱鉅任務。之前旨在抑制房地產泡沫的政策正在被加強住房需求的措施所取代，中國銀行業獲得補貼，對陷入困境的工廠和負債累累的地方政府提供更多貸款。

另外先前地方政府嚴控基礎建設的支出，但是現在為了創造大量就業機會，地方政府可能被迫重回建設公路、鐵路、機場等設施的老路，同時政府發放補助金，鼓勵失業青年深造讀研究院，即使青年念出碩士和博士的學位，也幾乎找不到文職的工作。

報導直指中國掉入自己製造的陷阱。中國獨生子女政策引發一場人口危機，而對住房關愛的政策持續太久，造成史上最大的房市泡沫，還造成地方政府和數億普通中國人民陷入不可持續的「龐氏騙局」。

文章直指，如果中共要繼續統治中國，他們就必須鎮壓和控制老百姓，北京也需要堅定支持出口導向的製造業策略和投資基礎建設，這一切使中國走上1條國內收益遞減、對外敵意不斷增加的惡性循環道路。

在全球範圍內，中國過度依賴出口驅動型經濟成長和鼓吹愛國民族主義，為中共統治的合法性續命，讓中共陷入進退兩難的困境。

中國龐大的工業經濟依賴國外的原料和能源，外銷產品也極為依賴美國、歐洲等外國市場。但是中國的地緣政治野心不斷膨脹，使北京疏遠外國合作夥伴，破壞中國長期繁榮所依賴的自由貿易共識。

文章指出，習近平和他的幕僚並不傻。他們知道，過度依賴房市、出口和大型基礎建設，是條經濟死胡同。他們知道世界市場不可能一直吸收中國大量出口的廉價產品，也知道在台灣和菲律賓問題上，共軍加大武力威脅，只會讓日本、南韓等鄰國更加疏遠中國，也令美國感到心寒。

北京正在尋求綠色科技和資訊技術來推動新1輪出口導向經濟發展。它已經在全球電動汽車和太陽能電池板市場佔據主導地位。北京希望，未來能取代台灣成為世界上最先進半導體的生產國，以鞏固中國作為全球軍事和經濟超級大國的地位。

但是，其他心生顧忌的歐美亞國家必然會抵制中國在半導體、電動汽車等領域的野心。儘管北京操弄國民愛國情緒，使中國對周邊地區採取更自信和激進的政策，但是中國與世界各國的貿易摩擦仍可能加劇。

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