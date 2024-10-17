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加入CPTPP累計7國批准 英國宣布12/15起適用入會協定

2024/10/17 08:50

英國公布，批准英國入會協定的CPTPP既有成員經濟體已達7個，過半數，12月15日起英國與這7個經濟體之間入會協定將生效。圖為2019年1月在日本東京舉行的CPTPP記者會。（美聯社資料照）英國公布，批准英國入會協定的CPTPP既有成員經濟體已達7個，過半數，12月15日起英國與這7個經濟體之間入會協定將生效。圖為2019年1月在日本東京舉行的CPTPP記者會。（美聯社資料照）

〔中央社〕根據英國商業暨貿易部今天發布的訊息，批准英國入會協定的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）既有成員經濟體已達7個，英國入會協定將於今年12月15日在英國與這7個經濟體之間生效實施。

已批准英國入會協定並完備國內程序的CPTPP成員為日本、新加坡、智利、紐西蘭、越南、秘魯、馬來西亞。12月15日起，英國與這些國家的貿易將適用CPTPP規範。

目前僅剩澳洲、汶萊、加拿大、墨西哥尚未批准英國入會協定。在這些國家各自完備國內必要程序以前，英國與它們的貿易不適用CPTPP。

CPTPP新成員入會協定生效實施的條件為，以英國為例：英國及所有11個既有成員經濟體均批准英國入會協定後60天；或者英國及至少6個既有成員經濟體（即達既有成員半數以上）批准英國入會協定後60天，且距離英國本身簽署入會協定已至少15個月。

今年8月，批准英國入會協定的既有CPTPP成員經濟體累計達6個，也就是達成協定正式生效實施的最低門檻。

未來只要新增1個完成批准英國入會協定並完備國內程序的CPTPP成員經濟體，適用英國CPTPP貿易條件的國家就多1個。

英國去年7月中旬簽署入會協定。隨著英國加入，CPTPP成為橫跨5大洲、涵蓋近6億人口的自由貿易協定。在CPTPP框架下，英國超過99%對其他CPTPP成員經濟體的既有出口貨品將符合免關稅資格。

英國的CPTPP入會案被視為極具指標意義，有助為未來的入會審核建立高標準。開始適用CPTPP貿易條件、正式成為CPTPP一員後，英國將有權參與其他經濟體的入會案審核和決策程序。CPTPP採「共識決」。

商貿部8月指出，英國將可善用自身條件形塑CPTPP的未來發展，包括影響CPTPP的規範制定，並推進CPTPP擴大、納入新的經濟體。

目前申請加入CPTPP的經濟體包括印尼、烏克蘭、烏拉圭、哥斯大黎加、厄瓜多、台灣、中國。

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