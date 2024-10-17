ASML財報嚇壞投資人 分析師：台積電銷售太強誤導市場

艾司摩爾以AI以外市場疲軟、訂單延後為由，下調2025年財測，引發全球晶片股拋售。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）意外提前公佈財報，以AI（人工智慧）以外的市場疲軟、訂單延後為由，下調2025年財測，分析師週三（16日）指出，艾司摩爾下調財測的一個關鍵可能是台積電（2330），因為台積電銷售強勁，讓市場誤判了半導體產業整體健康狀況。

《路透》報導，ASML是歐洲最有價值的科技公司，也是全球晶片製造的關鍵供應商，該公司週二（15日）下調最新財測後，引發全球市場關注，人們對短期銷售以及長線成長開始出現懷疑，這也連帶艾司摩爾股票出現25年來最大拋售。

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週三，ASML在歐洲交易的股票跌5.12％，來到633.9歐元；在美股那斯達克交易的股票則跌6.42％，收在683.52美元。

艾司摩爾在報告中表示，疫情導致需求激增後，一些客戶已經宣佈延後新工廠和設備升級，其中包括智慧手機、個人電腦（PC）和其他設備中使用的邏輯晶片製造商。記憶體晶片製造商也計劃縮減擴張，這代表他們將依賴現有設備更長的時間。

艾司摩爾並未透露影響財測的客戶名稱，但分析師首先關注到晶圓代工龍頭台積電，Degroof Petercam銀行分析師羅伊格（Michael Roeg）表示，台積電強勁的銷售趨勢是半導體產業整體健康狀況的「誤導性指標」。

羅伊格指出，台積電今年到目前為止的資本支出相當低，這樣的情況可能延續的明年，因為他們整體的利用率不像銷售數據一樣亮眼。

除了台積電之外，其他半導體大廠目前正深陷困境，英特爾（Intel）在8月表示，將在2025年削減100億美元（約新台幣3226億元）的資本支出，三星則承認美國德州廠的興建面臨挑戰。

晶片製造商在設備上的支出，大約有4分之1流向了艾斯摩爾，不過一些分析師認為，晶片製程技術的變化，可能會導致這一比例降低。投資公司Aureus投資長迪佩林克（Han Dieperink）表示，客戶延後訂單也是一種談判策略，可能迫使ASML在價格上讓步，擠壓公司利潤。

迪佩林克也提到，由於美國主導的出口限制，中國晶片製造商的訂單未來將不斷減少，中方當然知道限制即將到來，因此他們在2022年至2024年期間提前進行了採購。

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