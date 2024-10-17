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實習生年領800萬！Fed主席、英相都比不上 華爾街神秘企業曝光

2024/10/17 11:20

外媒報導，美國量化交易與投資管理集團簡街資本（Jane Street Capital）因優渥的薪資待遇引發關注。（示意圖，路透資料照）外媒報導，美國量化交易與投資管理集團簡街資本（Jane Street Capital）因優渥的薪資待遇引發關注。（示意圖，路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國量化交易與投資管理集團簡街資本（Jane Street Capital）因優渥的薪資待遇引發關注，實習生年薪達25萬美元（約新台幣804萬元）換算月薪2.09萬美元（約新台幣67.2萬元）超越聯準會主席及英國首相的薪酬水準。

根據英國《金融時報》報導，簡街資本已經連續4年淨交易收入突破100億美元（約新台幣3216億元），總交易收入超過219億美元（約新台幣7044億元）。簡街資本成立於1999年，是家總部位於美國紐約市的投資管理公司，近年快速擴張，但公司相當低調，神祕色彩濃厚。

報導指出，簡街資本在官網開出實習生與培訓職缺，量化研究、軟體工程及機器學習等職缺的年薪待遇高達25萬美元，就算是門檻較低的交易台工程實習生，年薪也有17.5萬美元（約新台幣562萬），根據報導指出，這還不包括各種獎金福利。

根據1份公開數據顯示，簡街資本去年的員工薪酬與福利金額高達24億美元（約新台幣771億元），平均每位員工入袋90萬美元（約新台幣2894萬元）。

簡街資本實習生的薪水羨煞眾人，比聯準會主席的年薪20.3萬美元（約新台幣658萬元），以及英國首相的22.3萬美元（約新台幣723萬元）還要高。

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