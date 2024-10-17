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出清輝達「錯過超級行情」！美傳奇投資人超級後悔：犯下大錯

2024/10/17 08:52

杜肯家族辦公室執行長德魯肯米勒。（路透）杜肯家族辦公室執行長德魯肯米勒。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金融大鱷索羅斯（George Soros）前操盤手、美國投資大佬德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）週三（16日）表示，他在今年初出清輝達（Nvidia）股票的決策，是個「大錯誤」。

德魯肯米勒接受《彭博》採訪時稱，在他的投資生涯中犯過很多錯誤，其中之一，就是他以大約800至950美元的價格，賣掉了所有的輝達股票。

德魯肯米勒的言論並未反映輝達今年6月開始實施的「1拆10」股票分割。以拆股調整後的價格計算，他的賣出價應該在80美元到95美元之間。

輝達週三收在135.72美元，該股2023年漲幅高達239%，2024年迄今再漲了174%，週一（14日）收在歷史新高的138.07美元。

把拆股影響考慮進去的話，德魯肯米勒旗下的投資管理公司「杜肯家族辦公室」（Duquesne Family Office），在2024年初持有約618萬股輝達，2024年第2季末持有21萬4000股，而在2023年第3季輝達是杜肯家族辦公室的最大持股，共持有875萬股，當時市值約4億美元。

如果德魯肯米勒沒賣輝達的話，目前市值會高達11.9億美元，而杜肯家族辦公室尚未公布2024年第3季持股。

德魯肯米勒說：「輝達股價在1年內上漲了2倍，我認為太高了」、「輝達是一家很棒的公司，如果股價下跌，我們會再次參與其中。但現在，我正在為糟糕的賣出中恢復過來。」

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