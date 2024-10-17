中國大疆：美國海關正阻止部份無人機進口

中國大疆證實，美國海關正阻止部份無人機進口。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據《路透》公佈的1封信件，中國無人機製造商大疆創新（DJI）通知經銷商，美國海關根據《防止維吾爾人強迫勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）阻止部份無人機進口到美國，大疆週三（16日）也證實這一情況。

大疆的無人機銷售佔美國半數以上，大疆表示，公司無人機製造過程的任何階段都未涉及強迫勞動。大疆告訴《路透》，目前公司正在向美國海關提供文件，試圖證明公司產品符合法規。

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大疆在信中表示，這項行動似乎是美國國土安全部更廣泛措施的一部份，旨在落實產品來源審查，特別是針對中國製造的無人機。信中稱這些說法「未經證實且絕對錯誤」，但法規授予他們在沒有任何確切證據的情況下扣留貨物的權力。

美國議員曾多次表達大疆無人機可能帶來的資料傳輸、監視和國家安全風險疑慮，大疆則一再否認這一點。

美國眾議院上（9）月投票通過法案，禁止大疆新款無人機在美國境內使用；美國商務部同（9）月表示，正針對是否就中國無人機實施管制徵詢意見，此舉類似擬議中的中國電動車限制，將禁止中國無人機進入美國。商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）告訴《CNBC》，目前正在研究搭載中國和俄羅斯設備、晶片及軟體的無人機。

《防止維吾爾人強迫勞動法》在2022年6月生效，旨在打擊中國針對新疆地區維吾爾族和其他穆斯林少數民族的強迫勞動行為，禁止美國進口在新疆生產或特定實體生產的商品。

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