全球避稅天堂排名揭曉！維京群島第1 台灣也入榜

全球避稅天堂排名揭曉！英屬維京群島排名第1（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球避稅天堂排名揭曉，英國海外領土是企業避稅最愛，在前8強中，維京群島、開曼群島和自治屬地澤西島全都進榜，至於亞洲國家也有2國進榜，分別是新加坡和香港，而台灣亦以49名進入榜單中。

CNBC報導，稅收正義網絡（TJN）稱，英國海外領土和英國每年對其他國家造成的企業稅損失估計達840億美元（新台幣2.69兆元）。

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根據本月初 TJN企業避稅天堂指數的最新更新，英屬維京群島是幫助跨國公司少繳企業所得稅的最佳地區，其次是開曼群島和百慕達。

瑞士則排名第4，其次是新加坡、香港和荷蘭，至於榜單上排名第8的是英國的自治屬地澤西島，而英國本身排名第18。

台灣以49名進入全球避稅天堂榜單（資料照）

至於台灣，名次則持續上升，本次在70個國家中，排名第49名。

TJN發言人表示，英國及其英國避稅天堂網絡（通常被稱為英國的第二帝國）現在承擔著該指數衡量的所有企業稅務濫用風險的3分之1（33%）。

一些政府發言人為自己辯護，反對該倡導組織的指控，稱他們完全遵守經濟合作暨發展組織制定的國際稅收標準。

英國政府外交、聯邦和發展辦公室向CNBC表示，英國一直遵守經合組織 2014 年批准的 共同報告標準。

CRS 旨在提高全球範圍內稅務問題的透明度，並允許稅務機關揭露納稅人在海外持有的收入和資產。

開曼群島和百慕達政府稅務部門沒有回應 CNBC 的詢問。

不過，根據經合組織識別和隔離允許跨國公司濫用稅收的國家的標準，英屬維京群島、開曼群島和百慕達目前被評為「無害」。

TJN認為CRS等標準 不足以應對避稅 和詐欺行為，因此支持聯合國接管國際稅收政策監管的努力。

據 TJN稱，如果OECD仍然是全球稅務監管機構，那麼未來10年世界可能會因避稅天堂而損失4.8兆美元（約新台幣153.6兆元）。 TJN發言人表示，聯合國稅務公約是世界上避免這種損失的最佳途徑。

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