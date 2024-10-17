怕打仗？傳中國1500工廠從廣東遷四川 學者批恐又「爛尾」

中國網路盛傳，北京當局計畫推動沿海的廣東1500家工廠遷移至內陸四川。圖為廣東東莞的華為園區。（路透資料照）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國14日圍台軍演才落幕，網路卻盛傳廣東省多達1500家工廠計畫遷移至內陸的四川省，恐成40年前改革開放以來最大規模產業轉移；有人解讀這是中共啟動「國家備份」，甚至直指北京已採「戰爭思維」，是否與台海緊張情勢相關，引發各方臆測。

中國網路盛傳，北京當局計畫將廣東1500家工廠遷移至四川，各種說法繪聲繪影，有學者認為恐重演當年的「三線建設」，北京當局恐轉變為戰爭思維，這做法最終可能演變為「爛尾工程」。（圖擷自微博）

本週二（15日），沿海廣東1500家企業遷移西南四川的消息突然在中國各大社群媒體廣傳，內容稱「近日，一則消息引起廣泛關注：廣東1500家工廠將搬到四川。這項舉措，猶如一顆巨石投入平靜的湖面，激起層層漣漪」。還有人引述中國《財聯社》、《新京報》報導，9月25日中共中央、國務院9月25日發布文件，「引導資金、科技、勞力密集產業從東部向中西部、從中心城市向腹地有序轉移」，「國家將引導企業從東部轉移到中西部。在高層批覆的國土空間規劃中，四川成為唯一被點名的戰略腹地」，印證這說法可信。有貼文點名，目前設廠在廣東的中國知名企業TCL集團、聯想集團、小米科技、格力電器、長虹電子、海爾、華為等，「將開啟這場規模宏大的遷移之旅」。

中國媒體未報導此熱門話題，官方卻也未公開否認。繪聲繪影的網路傳聞卻越來越像真的。

中國網路盛傳，北京當局計畫將廣東1500家工廠遷移至四川。（圖擷自微博）

中國「三線建設」戰爭思維 學者：退縮內陸恐爛尾

熟悉中國昔日「三線建設」的學者鄺錦利週三（16日）受訪指出，上世紀六、七十年代，沿海上海、廣州的工廠向內陸遷移，是為了協助西南、西北地區製造業，現在形勢不同了，「天變道亦變，哪有前方和後方。他們一直擔心萬一發生被攻擊事件，我們的沿海城市、重要的加工和科技力量受打擊，這將是致命的」。

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另一學者田啟光受訪說，最初他以為廣東企業向西南遷徙的消息是訛傳，後來發現中國國務院確實有這樣的想法。他認為，這在歷史上被稱為「戰爭思維」，類似清康熙年間沿海居民內遷50里的海防政策，或1928年南京國民政府時期、1969年中蘇珍寶島事件後的「三線建設」。他認為，這將對廣東的經濟和民眾就業造成負面影響。他說，鄧小平80年代從和平思維出發，提出改革開放，「所以後來關閉了大量『三線』時期的國有企業，將其搬回東部。」

田啟光強調，中國已從鄧小平的和平思維轉變為當前的戰爭思維，他批評這一做法加劇國際緊張局勢，甚至帶有恐嚇性質，最終可能演變為「爛尾工程」。

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