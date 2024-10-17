道瓊強彈337點續創新高！台積電ADR漲0.19％

週三美股上漲。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到銀行股和小型股的提振，美國道瓊工業指數再創歷史新高，週三上漲337.28點、0.79%，這是道瓊4個交易日中的第三次收在43000點之上，並收復前一交易日的跌幅。標普500指數距離歷史高點僅一步之遙，收盤上漲0.47%，那斯達克指數漲幅0.28%，費城半導體指數上漲0.21%，台積電ADR漲0.19%，收在187.48美元。

綜合外媒報導，摩根史丹利第三季獲利和營收均超出華爾街預期，股價上漲6.5%。聯合航空也公告優於預期的營收，並預測第四季度業績強勁，股價大漲12.4%。投資人也關注小型股，部分資金從昂貴的科技巨頭轉向較便宜的類股。

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大型科技公司中，蘋果前一交易日觸及新高後下跌0.89%。Meta下跌1.62%，Alphabet 跌0.1%、微軟下跌0.63%。晶片巨擘輝達在前一交易日下跌近5%後，逆勢上漲3.1%。

FactSet數據顯示，迄今為止約有50檔標普500指數成分股公佈了第三季收益，其中79%超出預期。

道瓊和標普爾500指數週二雙雙跌破近期紀錄，儘管市場波動加劇，CFRA Research首席投資策略師斯托瓦爾（Sam Stovall）仍然認為股市短期內可能會上漲，9月的反彈可能達到新高。不過他沒有排除股市回檔的可能性，認為可能會在美國大選後發生拋售。

道瓊工業指數上漲337.28點或0.79%，收43077.7點。

那斯達克指數上漲51.49點或0.28%，收18367.08點。

S&P 500指數上漲27.21點或0.47%，收5842.47點。

費城半導體指數上漲10.65點或 0.21%，收5155.86點。

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