微星搶食AI紅利 攜手輝達釋出MGX架構伺服器

微星透過參加美國加州聖荷西舉辦的OCP高峰會，積極分食AI伺服器市場紅利。（微星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電競筆電大廠微星（2377）透過參加美國加州聖荷西舉辦的OCP（開放運算計畫）高峰會，積極分食AI伺服器市場紅利，微星企業平台解決方案總經理許言聞表示，公司現已推出搭載輝達（NVIDIA）MGX技術的AI伺服器，強化公司在AI和HPC市場的競爭優勢。

微星自去年以來，持續追趕AI伺服器領域的業務進展，奮力推動推動最先進的AI加速、高效能運算技術，藉由MGX架構平台的高度靈活性，微星已有能力提供專為大規模語言模型 （LLM）量身打造的AI伺服器解決方案，同時優化能源使用效率，發揮更高的運作綜效。

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許言聞指出，微星攜手輝達合作，除了鎖定追求AI伺服器效能的客戶群，也能符合市場對於AI伺服器高度擴展性的需求，有利於終端應對AI運算與大語言模型方面的工作負載，提供強大的記憶體頻寬與運算能力。

此外，微星同時看好旗下AI伺服器產品，能同時最佳化AI訓練、推論的效能，在執行大語言模型時提升資料吞吐量並降低延遲，實現高效、高密度的AI應用，確保AI資料中心具備前瞻性的基礎設施。目前相關伺服器產品皆為內部自行開發，除了滿足客戶需求、也能適應市場需求。

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