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銳澤預估明年恢復成長 日本子公司拚損益兩平

2024/10/17 07:57

銳澤預計17日舉行上櫃前業績發表會，總經理周谷樺（中）今先率主管與媒體交流。（記者洪友芳攝）銳澤預計17日舉行上櫃前業績發表會，總經理周谷樺（中）今先率主管與媒體交流。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕聖暉集團旗下的廠務系統廠銳澤（7703）指出，受到景氣復甦不如預期的影響，部分客戶擴產延後，預估今年營收將跟去年相當，明年可望季增兩位數，目前在手訂單約10億元；銳澤今年已在日本成立子公司，希望能順利拿到訂單，明年拚損益兩平。

銳澤預計17日舉行上櫃前業績發表會，總經理周谷樺今先率主管與媒體交流。該公司成立於2007年，主要業務以高科技業氣體供應系統工程設計及建置、二次配工程為主，目前公司資本額3.16億元，員工數212人，客戶包括台積電、世界先進、力積電、台勝科、華邦電、鴻海等。

周谷樺表示，隨著AI人工智慧浪潮來襲、晶片需求旺，加上全球半導體區域化長期發展，銳澤持續推動日本、新加坡據點布局，有助於持續擴大旗下氣體供應主系統與統包接案，挹注未來營運向上成長態勢可期。

他說，銳澤近年除了持續投入研發優化製程生產良率、導入數位化管理提高施工效率及員工培訓效率等，更積極拓展多元產業客戶，包括半導體、電芯、石化、面板及設備材料等領域。

銳澤去年營收17.79億元，稅後淨利2.44億元；今年上半年營收8.49億元，稅後淨利1.03億元，每股稅後盈餘3.27元，其中，今年上半年旗下氣體供應主系統、二次配工程營收占比分別達38%、45%。受到景氣復甦不如預期的影響，部分客戶擴產延後，公司預估今年營收將跟去年相當。

銳澤也佈局開發新設備，即將推出新型「半導體粉塵氣固分離裝置」，此設備利用主動式氣旋分離粉塵避免堆積在管壁中，解決半導體產業的粉塵堵塞問題，避免造成設備無預警當機，預估明年第四季可望能拿到訂單。

根據資策會產業情報研究所（MIC）預估，2024 年台灣半導體產業產值將達新台幣4.76兆元，成長21.3%，受惠先進晶片將持續引領台灣半導體產值成長，預估2025年台灣半導體整體產值將達新台幣5.52兆元，成長15.9%。

此外，銳澤指出，隨著台灣晶圓代工大廠赴日本投資設廠，日本政府積極扶持當地半導體產業，助力推動半導體產業市場擴展。同時，整合氣體製程上下游資源，開拓全球布局，建立國際化人才發展等策略，積極開拓日本、新加坡區域接單契機，以期在整體策略效益發酵下，創造未來營運更上一層樓。

　　

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