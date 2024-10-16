依賴中國嘗苦果 ASML的挫敗看到出口限制影響

去年，ASML有29%的銷售額來自中國。該公司目前預計，到2025年，來自中國的貢獻將降至其總收入的20%左右。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭晶片設備製造商艾斯摩爾（ASML）在因「技術錯誤」而提前一天發布收益報告指出，雖然該公司第3季淨銷售額達75億歐元，超出預期，但淨預訂額為26億歐元，遠低於56億歐元的共識預期。ASML營收挫敗除了與英特爾和三星新邏輯製造設施開發延遲有關，在出口制裁措施下依賴中國市場也是導致獲利不如預期的主因之一。

ASML預計2025年的淨銷售額將在300億歐元至350億歐元之間，投資人看到美國對先進晶片製造工具向中國出口的限制下，如何影響ASML在亞洲國家的銷售成績。

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ASML極紫外曝光機被世界上許多最大的晶片製造商使用，瑞銀分析師表示，ASML於2025年指引報告主要與英特爾和三星新邏輯製造設施開發的延遲有關，並補充說，新指引意味著2025年對中國的銷售額將下降25%至30%。

ASML的中國客戶一直在儲備不太先進的ASML機器設備，以應對美國對這家荷蘭公司的出口限制，並繼續獲得其關鍵技術，使他們能夠為電子行業製造晶片。由於先前的限制，ASML從未向中國客戶出售其最先進的極紫外線曝光機（EUV）。相反，中國的晶片公司選擇訂購 ASML的深紫外曝光機（DUV）。DUV是ASML的第二層微影系統，對於製造晶片電路至關重要。

去年，ASML有29%的銷售額來自中國。該公司目前預計，到2025年，來自中國的貢獻將降至其總收入的20%左右。由於美國和荷蘭的出口限制，客戶爭相購買ASML的DUV 機器，2024年前3個季度對中國的銷售額大幅成長。ASML在公司2024年第2季財報中表示，其銷售額的49%來自中國。

9月，荷蘭擴大對先進晶片製造設備的出口限制，將ASML機器的許可要求納入管轄範圍，從而取代美國對ASML能夠向其他國家出口的機器進行控制。此舉意味著荷蘭政府將能夠有效阻止ASML維護出售給中國的DUV機器。

現在，ASML預計由於美國的貿易限制，對中國的銷售額將下降。該公司財務長達森表示，預計到2025年，中國在其全球總銷售額中所佔的佔額將恢復到較小的水平。達森表示：我們確實看到中國在我們業務中所佔的比例正趨向於歷史上正常的水平。因此，預計明年中國市場的收入將占我們總收入的20%左右，這也符合其在我們積壓訂單中的表現。

美國銀行分析師表示，ASML面臨「中國收入急劇下降」。預測2025年中國市場將佔其收入的20%左右，這意味著收入將比去年同期下降48%。

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