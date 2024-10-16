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櫃買董事長簡立忠：扶植與監理並重 鼓勵生技產業進入櫃買市場

2024/10/16 21:58

櫃買董事長簡立忠出席台灣生物產業發展協會晚宴。（記者歐宇祥攝）櫃買董事長簡立忠出席台灣生物產業發展協會晚宴。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣生物產業發展協會（生物產協）16日舉辦會員大會。因櫃買市場的生技醫療產業發展蓬勃，櫃買中心董事長簡立忠在致詞時表示，將持續運用資本市場力量協助生技產業發展，上櫃掛牌利於廠商成長、取得國際大廠信賴，櫃買也將協助強化資訊透明度、以助產業取得投資人青睞。

生物產協於16日舉辦第18屆第1次會員大會與晚宴，探討生醫產業發展趨勢，也關注台灣生醫資本市場展望，匯聚超過350名臺灣生技產業各界的專業人士，並邀請行政院政務委員陳時中、經濟部產業發展署副署長陳佩利到場。簡立忠也介紹櫃買中心的生技特色產業。

簡立忠指出，我國上市櫃生技產業市值已達1.79兆元，2020年至2024年8月底總計籌資近801億元，櫃買就佔了72%；而上市生技廠共有47家，上櫃公司則有92家、興櫃88家、創櫃板24家，至今年9月底，櫃買多層次市場合計有204家生技公司，佔總體櫃買的81%、也是市值僅次於半導體產業的領域，顯示櫃買中心對新興產業、新技術的支持。

簡立忠也指出，櫃買市場的生技醫療公司包含製藥與新藥開發、食品生技、醫材與再生醫療等各面向業者，涵蓋上中下游各類型業者，未來櫃買中心將持續建構友善資本市場環境，協助企業順利募資。

簡立忠會後也說，持續積極接觸具潛力的生技公司，除了解其營運外，因生技產業如新藥開發與其他產業不同、有其營運獨特性與專業領域知識，產業須強化對資訊揭露、重大訊息公布的準則，向投資人充分說明，投資人也需提升對產業的認識，櫃買中心會持續擔任溝通橋樑、提升彼此信賴，強化監理與扶植2面向業務。

櫃買是多層次市場，簡立忠補充，櫃買中心持續協助生技廠上櫃、興櫃，至於創櫃板、則期望明後年提升至80家生技公司，此關鍵就須仰賴與產業、資本市場的雙向溝通磨合。他鼓勵，企業提升資訊揭露，也有助於獲得國際大廠信任。

在建構友善生技醫療產業的發展環境方面，簡立忠強調，生技廠上櫃掛牌除有助於提升企業形象、強化財務結構，並能推動研發業務進展；上櫃審查透明、時程可預期、成本合宜、掛牌後利於籌資都是生技公司進入櫃買市場的優點，尤其也利於取得國際大廠信賴。

簡立忠最後表示，生技產業在櫃買市場較易達到納入指數的門檻，未來將持續建構友善資本市場環境，協助企業順利募資；同時，櫃買中心將強化資訊揭露與投資者教育，期望能成為提供投資人與產業界之間的溝通平台。

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