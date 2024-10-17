證交所公告光聖（6442）爆鉅額違約交割 金額4627.4萬元

證交所16日晚間公告，光通訊廠光聖（6442）鉅額違約交割，金額達4627.4萬元。 （資料照）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕證交所16日晚間公告，光通訊廠光聖（6442）爆發違約交割，金額達4627.4萬元，這是上市公司今年第7起違約交割案件。

證交所指出，這次光聖違約交割的通報券商為華南大安與元富敦南。由於今年以來，投資人對上市公司違約交割標的包括士電（1503）、台積電（2330）、聯發科（2454）、材料-KY（4763）、國巨（2327）等多檔個股，其中台積電在6月、7月各有1次違約交割紀錄，光聖這次違約交割為第7起，證交所呼籲投資人理性投資、留意違約交割帶來的信用風險。

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光聖主要業務包括寬頻到府及數據中心的主被動光學元件，公司積極拓展新產品線，包括軍事、航太及光學檢測等應用產品。

根據最新的第三季業績報告，光聖營收達16.41億元，創下單季新高，較上季增長13.8%。這主要得益於美國資料中心需求的增加及新終端產品的推出，導致光被動元件的出貨量激增。

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