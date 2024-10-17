快砸大錢！中國經濟專家余永定： 2008年4兆刺激方案已遠遠不夠

中國知名經濟學家余永定。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國知名經濟學家余永定表示，中國最新的經濟刺激規模，應該超過2008年金融海嘯時，推出的4兆人民幣（18兆台幣）刺激方案，因為中國經濟量體已遠高於當時。對於有專家建議未來一、兩年透過發行專項債券推出至少10兆人民幣（45.2兆台幣）刺激，他說，「值得考慮」。

前中國人民銀行顧問余永定說，為了取得重振國家經濟的最佳機會，北京應盡可能量化刺激計畫，而且應盡快公布細節。

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他表示，「由於今年僅剩下3個月，倉促上陣或許產生嚴重的副作用。如果今年太遲，我們可以明年繼續推動，不過，行動雖然不能操之過急，但政策訊號的釋放卻不能延遲」。

他認為，為了極大化任何新刺激措施的成效，北京的支出應高於2008年金融海嘯之後推出的4兆人民幣刺激方案。

他說，目前中國不須擔憂擴張財政政策導致的政府槓桿激增，也無須擔心財政危機與通膨結合，因為「只要一個國家的經濟成長率高於利率，這個國家的債務便是可持續的」。

他補充，中國是全球財政狀況最好的國家之一，中國有很高的儲蓄率、外國資產淨值近3兆美元，外匯存底也超過3兆美元。他說，「中國離必須擔心財政可持續性尚遠，中國應擔心的是經濟成長率持續下滑」。

儘管中國人民銀行與財政部高調舉行記者會，但對於刺激計畫的具體規模守口如瓶。不過中國財政部確實提到近期其優先重點，包括協助地方政府化債、補充主要國有銀行資本以及對房地產市場提供財政支持。

余永定說，當中最正面的訊息是一次性增加地方政府債務限額，置換其存量隱性債務。他說，「加大財政努力必須與降低地方政府債務壓力同時進行。中央政府應流出現金，協助地方政府。我們不能讓地方政府無法運作」。

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