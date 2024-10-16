晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

晶片製造業的分歧命運 恐待「這一時點」才明朗

2024/10/16 21:13

分析師表示，雖然人工智慧相關需求仍然強勁，但半導體業其他領域的復甦卻停滯延後。（路透）分析師表示，雖然人工智慧相關需求仍然強勁，但半導體業其他領域的復甦卻停滯延後。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷商半導體艾斯摩爾（ASML）報告晶片製造機訂單疲軟後，市值損失超過600億歐元，迫使投資者重新評半導體業的健康狀況。彭博報導，ASML的挫敗表明，即使人工智慧相關需求帶動半導體需求激增，卻掩蓋了該行業其他事業部門的低迷需求，而且晶片製造商的命運也出現分歧。

ASML壟斷生產最高規格半導體的機器設備，成為英特爾、三星電子和台積電等公司健康狀況的晴雨表。ASML並未透露為何第3季訂單量低於分析師預測的一半，只是表示一些客戶推遲了工廠建設。

隨著對半導體的需求激增，晶片製造商的命運出現分裂，人工智慧帶動半導體需求，但也掩蓋行業其他部門的低迷需求。Jefferies分析師Janardan Menon在周三的一份報告中表示：雖然人工智慧相關需求仍然強勁，但半導體業其他領域的復甦卻停滯延後，這種趨勢可能會持續到2025年。

除了人工智慧加速器領域領導者輝達表示，公司無法生產足夠的晶片來滿足需求以外，其他業者像英特爾和三星一直在苦苦掙扎。面臨銷售額萎縮和虧損增加的英特爾正削減開支，並在上個月推遲了在德國和波蘭的新工廠計畫。三星本月就令人失望的業績向投資者致歉，因為延遲讓競爭對手主導人工智慧使用的高頻寬記憶體晶片市場。

問題不僅僅在於客戶尋求高端設備。生產汽車和工業晶片的公司通常使用ASML不太先進的機器，也因為客戶庫存過多而陷入長期低迷。

伯恩斯坦分析師在一份報告中表示，「我們曾擔心終端需求復甦時間更長，從而導致產能擴張推遲，而這正是我們現在看來要進入2025年的情況。看來我們可能需要保持耐心，直到週期性復甦更加明確」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財