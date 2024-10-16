晶片製造業的分歧命運 恐待「這一時點」才明朗

分析師表示，雖然人工智慧相關需求仍然強勁，但半導體業其他領域的復甦卻停滯延後。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷商半導體艾斯摩爾（ASML）報告晶片製造機訂單疲軟後，市值損失超過600億歐元，迫使投資者重新評半導體業的健康狀況。彭博報導，ASML的挫敗表明，即使人工智慧相關需求帶動半導體需求激增，卻掩蓋了該行業其他事業部門的低迷需求，而且晶片製造商的命運也出現分歧。

ASML壟斷生產最高規格半導體的機器設備，成為英特爾、三星電子和台積電等公司健康狀況的晴雨表。ASML並未透露為何第3季訂單量低於分析師預測的一半，只是表示一些客戶推遲了工廠建設。

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隨著對半導體的需求激增，晶片製造商的命運出現分裂，人工智慧帶動半導體需求，但也掩蓋行業其他部門的低迷需求。Jefferies分析師Janardan Menon在周三的一份報告中表示：雖然人工智慧相關需求仍然強勁，但半導體業其他領域的復甦卻停滯延後，這種趨勢可能會持續到2025年。

除了人工智慧加速器領域領導者輝達表示，公司無法生產足夠的晶片來滿足需求以外，其他業者像英特爾和三星一直在苦苦掙扎。面臨銷售額萎縮和虧損增加的英特爾正削減開支，並在上個月推遲了在德國和波蘭的新工廠計畫。三星本月就令人失望的業績向投資者致歉，因為延遲讓競爭對手主導人工智慧使用的高頻寬記憶體晶片市場。

問題不僅僅在於客戶尋求高端設備。生產汽車和工業晶片的公司通常使用ASML不太先進的機器，也因為客戶庫存過多而陷入長期低迷。

伯恩斯坦分析師在一份報告中表示，「我們曾擔心終端需求復甦時間更長，從而導致產能擴張推遲，而這正是我們現在看來要進入2025年的情況。看來我們可能需要保持耐心，直到週期性復甦更加明確」。

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