藍委轟允能風場釋股案 經部澄清：外商履約能力優於過去才同意

經濟部解釋，離岸風場任何股權變動議題，都會經審查委員會嚴審，並要求具體承諾。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕立委羅智強質疑允能風場釋股議題，經濟部能源署今（16日）說明，因達德集團釋股，違反該公司承諾在電業執照取得前不變更股權，已沒收其提出的履保金3.5億元。另，經濟部也補充，其股權轉移過程經原遴選委員會審查，也認為新加入的外商能力優於過去「才予以同意」，且僅剩1座風機將於近期完工。

能源署表示，離岸風場股權變動屬經濟部行政契約規範重大事項，須經專案審查同意，因此由原遴選委員會審查，經濟部也沒收3.5億元履保金。

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另外，經濟部也確認新投資人美商全球基礎建設基金（GIP）、歐商Total Energy 及日商雙日等業者加入允能風場後，應優於原先履約能力且有助風場完工，才同意允能風場股權變更。

能源署指出，離岸風場任何股權變動議題，都會經審查委員會嚴審，並要求具體承諾。在風場實際建設進度上，允能風場迄今已完成79座風力機建置，僅剩1座風力機將於近期完工，預計80座風機完工商轉後，每年可提供24億度綠電。

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