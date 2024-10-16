中國資料中心軟硬體難整合 智庫建議續用輝達GPU才划算

中國政府支持的智庫「中國信息通信研究院」（CAICT）建議，中國的資料中心應繼續使用輝達的圖形處理器（GPU）。圖為輝達CEO黃仁勳。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》、美國科技媒體《Tom's Hardware》 報導，中國政府支持的智庫「中國信息通信研究院」（CAICT）日前發布有關中國運算能力的報告建議，中國的資料中心應繼續使用輝達（Nvidia）的圖形處理器（GPU），並警告這些資料中心若轉向國內晶片，將面臨「高成本」和「工程複雜」等障礙。

美國政府禁止輝達向中國出口A100和H100高效能GPU，擔憂中國將該技術用於加強軍事用途，輝達為此設計降規板的A800和H800晶片，但去年10月拜登政府再度對中國實施這2款晶片的出口禁令。輝達最近重新開發H20、L20和L2晶片，希望維持在中國的市占率，但輝達似乎停止接受來自中國的H20訂單。

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由於輝達的GPU形同斷供，目前許多中國晶片製造商努力開發國產晶片，以作為輝達的替代方案。但CAICT指出，由於軟硬體的差異，將輝達GPU上訓練的模型轉移到國內解決方案，涉及複雜的工程，建議繼續使用輝達的GPU。

此外，中國新設立的資料中心還面臨諸多問題，包括缺乏GPU解決方案、供應管理不善、以及運算能力不斷上升，但面臨GPU使用效率低下等問題。目前中國的資料中心必須「混搭」不同廠商的解決方案，以讓系統正常運作，其中很大原因是軟體不相容和硬體不同所導致。

CAICT警告，資料中心在硬體上有很大的差異，例如GPU、AI加速器和網路結構等，這會使硬體資源更難管理和調度。以適應AI任務的不同運算需求，進一步妨礙使用率。

為了避免麻煩，CAICT仍建議中國的資料中心繼續使用輝達GPU，但供需的落差仍無法解決。儘管中國投資數百億美元，力拚晶片自給自足，但2023年仍需進口3500億美元的晶片，再加上輝達在AI市場有軟硬體整合，英特爾和超微（AMD）很能跟上輝達的腳步，中國本土GPU要追上輝達，可能還需要好幾年的時間。

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