晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國資料中心軟硬體難整合 智庫建議續用輝達GPU才划算

2024/10/16 21:05

中國政府支持的智庫「中國信息通信研究院」（CAICT）建議，中國的資料中心應繼續使用輝達的圖形處理器（GPU）。圖為輝達CEO黃仁勳。（路透檔案照）中國政府支持的智庫「中國信息通信研究院」（CAICT）建議，中國的資料中心應繼續使用輝達的圖形處理器（GPU）。圖為輝達CEO黃仁勳。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》、美國科技媒體《Tom's Hardware》 報導，中國政府支持的智庫「中國信息通信研究院」（CAICT）日前發布有關中國運算能力的報告建議，中國的資料中心應繼續使用輝達（Nvidia）的圖形處理器（GPU），並警告這些資料中心若轉向國內晶片，將面臨「高成本」和「工程複雜」等障礙。

美國政府禁止輝達向中國出口A100和H100高效能GPU，擔憂中國將該技術用於加強軍事用途，輝達為此設計降規板的A800和H800晶片，但去年10月拜登政府再度對中國實施這2款晶片的出口禁令。輝達最近重新開發H20、L20和L2晶片，希望維持在中國的市占率，但輝達似乎停止接受來自中國的H20訂單。

由於輝達的GPU形同斷供，目前許多中國晶片製造商努力開發國產晶片，以作為輝達的替代方案。但CAICT指出，由於軟硬體的差異，將輝達GPU上訓練的模型轉移到國內解決方案，涉及複雜的工程，建議繼續使用輝達的GPU。

此外，中國新設立的資料中心還面臨諸多問題，包括缺乏GPU解決方案、供應管理不善、以及運算能力不斷上升，但面臨GPU使用效率低下等問題。目前中國的資料中心必須「混搭」不同廠商的解決方案，以讓系統正常運作，其中很大原因是軟體不相容和硬體不同所導致。

CAICT警告，資料中心在硬體上有很大的差異，例如GPU、AI加速器和網路結構等，這會使硬體資源更難管理和調度。以適應AI任務的不同運算需求，進一步妨礙使用率。

為了避免麻煩，CAICT仍建議中國的資料中心繼續使用輝達GPU，但供需的落差仍無法解決。儘管中國投資數百億美元，力拚晶片自給自足，但2023年仍需進口3500億美元的晶片，再加上輝達在AI市場有軟硬體整合，英特爾和超微（AMD）很能跟上輝達的腳步，中國本土GPU要追上輝達，可能還需要好幾年的時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財